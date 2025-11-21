Un nuevo frente frío, el número 16, se aproxima a México este viernes 21 de noviembre y, en combinación con otros fenómenos naturales, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada; informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México,Para hoy, el nuevo frente frío (núm. 16) que se aproximará al noroeste del país, asociado con una circulación ciclónica en altura y con una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañadas de viento con rachas de 40 a 60 km/h en la región, así como descenso de las temperaturas y condiciones para la posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora. Por otro lado, el frente frío núm. 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.El frente frío núm. 16 y la primera tormenta invernal de la temporada, recorrerán el noroeste y norte del país, generando lluvias fuertes en Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), y chubascos en Chihuahua; ambiente frío a gélido con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Asimismo, se prevén vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.A su vez, el sistema frontal núm. 15 se permanecerá con características de estacionario sobre el noreste mexicano y ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al final del periodo de pronóstico, se prevé que el sistema frontal adquiera características cálidas y deje de afectar al país. El frente frío núm. 16 y la primera tormenta invernal de la temporada se localizarán sobre el norte del territorio nacional y mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua. Al final del periodo de pronóstico, la primera tormenta invernal se moverá hacia Texas, EU, y dejará de afectar al territorio nacional.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA