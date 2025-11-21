Un nuevo frente frío, el número 16, se aproxima a México este viernes 21 de noviembre y, en combinación con otros fenómenos naturales, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada; informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México,

Para hoy, el nuevo frente frío (núm. 16) que se aproximará al noroeste del país , asociado con una circulación ciclónica en altura y con una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada , por lo que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); puntuales fuertes en Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañadas de viento con rachas de 40 a 60 km/h en la región, así como descenso de las temperaturas y condiciones para la posible caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California y del noroeste de Sonora.

Por otro lado, el frente frío núm. 15 se extenderá sobre el noreste de México y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico para el sábado 22 de noviembre

El frente frío núm. 16 y la primera tormenta invernal de la temporada, recorrerán el noroeste y norte del país , generando lluvias fuertes en Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), y chubascos en Chihuahua; ambiente frío a gélido con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Asimismo, se prevén vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

A su vez, el sistema frontal núm. 15 se permanecerá con características de estacionario sobre el noreste mexicano y ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al final del periodo de pronóstico, se prevé que el sistema frontal adquiera características cálidas y deje de afectar al país.

Pronóstico para el domingo 23 de noviembre

El frente frío núm. 16 y la primera tormenta invernal de la temporada se localizarán sobre el norte del territorio nacional y mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua. Al final del periodo de pronóstico, la primera tormenta invernal se moverá hacia Texas, EU, y dejará de afectar al territorio nacional .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

