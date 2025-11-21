El caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 1 de noviembre sigue avanzando y ahora se dio a conocer qué sucedió con uno de los implicados en su homicidio. Esto se sabe:

Luego de ser detenido en la ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía de Michoacán cumplimentó la orden de aprehensión a Jorge Armando "N", "El Licenciado", como uno de los principales operadores en el asesinato el pasado 1 de noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Es operador criminal en al menos cuatro regiones de la entidad, bajo las órdenes de Ramón Álvarez Ayala, "El R1", fue también trasladado esta noche a un penal federal.

Así fue el crimen de Carlos Manzo

Mediante comunicado, la FGE indicó que, resultado de un trabajo de inteligencia exhaustivo y coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Jorge Armando “N”.

Señaló que la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso ejerció la acción penal en contra de “El Licenciado”, al reunir datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y sobre todo científicos, que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del ataque contra el alcalde.

La FGE explicó que las investigaciones realizadas bajo una estrecha coordinación con las autoridades federales establecieron que durante la agresión participaron tres hombres: Víctor Manuel "N", identificado como el agresor directo y neutralizado en el lugar de los hechos; Fernando Josué "N" y Ramiro "N", quienes realizaron labores de seguimiento y logística. Recordó que ambos fueron encontrados sin vida el 10 de noviembre, en hechos que podrían estar relacionados con un intento de frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles vínculos entre los participantes.

"El análisis técnico de los dispositivos móviles de estas personas permitió acceder a un grupo de mensajería donde se coordinó paso a paso la operación criminal. Las conversaciones revelaron instrucciones precisas sobre el seguimiento al alcalde, sus movimientos, las rutas utilizadas y la ejecución final de la agresión . En estos intercambios quedó claro que Jorge Armando "N" ejercía funciones de liderazgo, emitía órdenes directas y supervisaba la ejecución del ataque . Se encontraron indicios de que Ramiro "N" fungía como coordinador operativo el día de los hechos, dirigiendo los movimientos de los participantes en tiempo real", reiteró la Fiscalía michoacana.

Trasladan a penal a "El Licenciado"

Expuso que, con base en estos datos de prueba, el Ministerio Público solicitó la respectiva orden de aprehensión ante un juez de control, la cual fue obsequiada y esta noche cumplimentada por personal de la FGE, SSPC y SSP, "consolidando un avance significativo en el esclarecimiento de este hecho que generó un profundo agravio social".

Bajo un operativo de seguridad interinstitucional, en el que participaron también la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar), el detenido fue trasladado a un Centro Penitenciario Federal, para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, todo ello en apego al respeto de sus derechos humanos .

"La FGE refrenda su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las diversas instancias del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales para garantizar que todas las personas involucradas en este homicidio sean llevadas ante los tribunales y se logre el pleno esclarecimiento de los hechos", menciona el boletín.

