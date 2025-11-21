Viernes, 21 de Noviembre 2025

Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 21 de noviembre de 2025

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este viernes 21 de noviembre

Fabián Flores

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México esta mañana

  • Autopista Chamapa-Lechería, kilómetro 10. Continúa cierre a la circulación en la gaza de salida de la Plaza de Cobro Atizapán, en sentido al Poblado Nicolás Romero por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.
  • En Oaxaca, continua el cierre total de circulación tras derrumbe de talud por las condiciones climatológicas (lluvia), cerca del km 205+500 en la carretera Cuacnopalan - Oaxaca (Directo). Atienda indicación vial.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

  • Autopista Tehuacán-Oaxaca, km 33. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque frontal).
  • Autopista Isla-Acayucan, km 180, en dirección a Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica).
  • Autopista México-Querétaro, del km 69 (Poblado Tepeji del Río) al 56 (Jorobas). Continúa circulación en contraflujo por avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores) en dirección a CDMX. Carga vehicular en ambos sentidos.
  • En Veracruz, continua cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 047+500 de la carretera Ent. Tinaja - Santa Cruz.

