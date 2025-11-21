Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 21 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México esta mañana

Autopista Chamapa-Lechería , kilómetro 10 . Continúa cierre a la circulación en la gaza de salida de la Plaza de Cobro Atizapán, en sentido al Poblado Nicolás Romero por atención de accidente ( maniobras para el retiro de unidad siniestrada ). Toma tus precauciones.

. Continúa cierre a la circulación en la gaza de salida de la Plaza de Cobro Atizapán, en sentido al Poblado Nicolás Romero por atención de accidente ( ). Toma tus precauciones. En Oaxaca, continua el cierre total de circulación tras derrumbe de talud por las condiciones climatológicas (lluvia), cerca del km 205+500 en la carretera Cuacnopalan - Oaxaca (Directo) . Atienda indicación vial.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista Tehuacán-Oaxaca , km 33 . Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( choque frontal ).

. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente ( ). Autopista Isla-Acayucan , km 180, en dirección a Isla . Reducción de carriles por atención de incidente ( tractocamión con falla mecánica ).

. Reducción de carriles por atención de incidente ( ). Autopista México-Querétaro , del km 69 (Poblado Tepeji del Río) al 56 (Jorobas) . Continúa circulación en contraflujo por avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores) en dirección a CDMX. Carga vehicular en ambos sentidos.

. Continúa circulación en contraflujo por avance de unidades con exceso de dimensiones (reactores) en dirección a CDMX. Carga vehicular en ambos sentidos. En Veracruz, continua cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 047+500 de la carretera Ent . Tinaja - Santa Cruz .

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento.