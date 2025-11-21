Javier Duarte seguirá en prisión tras fallo que le niega libertad anticipada

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en el Reclusorio Norte luego de que una jueza federal rechazó su solicitud de libertad anticipada. La resolución fue emitida este viernes por la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien determinó que el exmandatario no cumple con las condiciones establecidas en la Ley de Ejecución Penal.

Durante una audiencia de poco más de una hora, la juzgadora declaró improcedente su petición al señalar que Duarte aún mantiene un proceso penal vigente, lo que impide acceder al beneficio. El exgobernador enfrenta una acusación por desaparición forzada relacionada con el caso de un taxista.

Aunque un juez previamente resolvió no vincularlo a proceso, la Fiscalía de Veracruz impugnó la decisión y el asunto sigue pendiente de resolución en Tribunal.

Previo a la audiencia, su defensa, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, adelantó que de no obtener un fallo favorable analizarían recurrir a una apelación ante una instancia superior.

YC