Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló la existencia de cuatro posibles sucesores al frente del Cártel Nueva Generación (CNG). Ayer, The Wall Street Journal (WSJ) indicó que el liderazgo de la organización recayó en Juan Carlos González Valencia, hijastro del capo fallecido.

Aunque en su momento García Harfuch se reservó los nombres de los posibles sucesores, analistas identificaron entre ellos a González Valencia por los factores que le otorgaban “legitimidad” para encabezar el cártel y conducir una transición pacífica, argumentos que también fueron retomados por el periódico estadounidense.

El también conocido como “Pelón” y “03” nació en Santa Ana, California, en 1984. Es hijo de Rosalinda González Valencia —pareja del Mencho y señalada como operadora financiera del CNG— y de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio (o Cártel de los Valencia), grupo criminal antecesor del CNG y para el cual trabajó el Mencho.

Con los hijos de Nemesio Oseguera presos, la línea familiar favorece a González Valencia quien, además, habría liderado a los grupos de sicarios Delta y Élite, lo que le permitiría asegurar el control armado del cártel.

Según WSJ, tras la muerte del Mencho, González Valencia comenzó a asumir el control y evitó un enfrentamiento con otros jefes de la organización, como Audias Flores Silva, “El Jardinero”.

Funeral del Mencho en Guadalajara. EL INFORMADOR/J. Acosta

Estados Unidos ofrece recompensa por el nuevo líder del CNG

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o detención de Juan Carlos González Valencia. Sin embargo, su ciudadanía estadounidense representa un obstáculo para que las autoridades de ese país actúen directamente en su contra.

En su reportaje, WSJ señala que, aunque la ley estadounidense permite actuar contra terroristas en el extranjero —y el CNG es una de las organizaciones del narcotráfico designadas como tales desde enero de 2025—, investigar o vigilar a ciudadanos estadounidenses requiere la aprobación del fiscal general y la autorización de un tribunal.

“El Pelón” tendría que ser considerado “agente de una potencia extranjera” para permitir la recopilación de sus datos personales y el seguimiento puntual de sus actividades.

