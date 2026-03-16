El programa Hoy No Circula se aplica en la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México durante la semana del 16 al 21 de marzo de 2026, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación ambiental.

Esta medida restringe la circulación de vehículos según el color del engomado, el último número de la placa y el tipo de holograma, por lo que los conductores deben revisar qué día les corresponde suspender la circulación.

El horario de aplicación del programa es de las 05:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan del 16 al 21 de marzo de 2026 en la CDMX?

Durante esta semana, el calendario del programa Hoy No Circula queda de la siguiente manera:

Hoy No Circula lunes 16 de marzo de 2026

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Hologramas 1 y 2

FACEBOOK / CAMegalópolis

Hoy No Circula martes 17 de marzo de 2026

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula miércoles 18 de marzo de 2026

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula jueves 19 de marzo de 2026

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula viernes 20 de marzo de 2026

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Hoy No Circula sábado 21 de marzo de 2026

Vehículos con holograma 1 con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Vehículos con holograma 2 y foráneos no circulan todos los sábados.

Hoy No Circula domingo 22 de marzo: libre circulación

Los domingos no se aplica el programa Hoy No Circula, por lo que todos los vehículos pueden circular libremente.

ESPECIAL / sedema.cdmx.gob.mx

**Las restricciones pueden variar dependiendo de si se aplica contingencia ambiental o no

¿Dónde aplica el Hoy No Circula 2026?

El programa se aplica en:

En las 16 alcaldías de la Ciudad de México .

En 18 de los 125 municipios del Estado de México, principalmente los que forman parte de la zona metropolitana del Valle de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, entre otros municipios conurbados.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

Algunos vehículos están exentos de las restricciones, entre ellos:

Vehículos con holograma 00 y 0

Autos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Unidades de emergencia y seguridad pública

Vehículos de servicios urbanos

Transporte escolar o de carga con autorización

Autos con pase turístico vigente

Vehículos que trasladen a personas en tratamiento médico

Temporada de ozono 2026 y posible Doble Hoy No Circula

Entre el 15 de febrero y el 30 de junio se desarrolla la temporada de ozono, periodo en el que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar contingencias ambientales.

Cuando esto ocurre, se aplica el Doble Hoy No Circula, lo que significa que dos engomados dejan de circular por día en lugar de uno.

Para conocer si existe una contingencia activa, se puede consultar el estado de la calidad del aire en el sitio oficial: aire.cdmx.gob.mx.

¿Cuánto se paga de multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores de la ZMVM saben que si incumplen con el programa Hoy No Circula, pueden recibir una sanción económica o multa de 20 a 30 UMAs, equivalente aproximadamente a 2 mil 250 y hasta 3 mil 500 pesos en 2026.

Las multas son aplicadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (Semoi). Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica pagar arrastre y estancia.

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