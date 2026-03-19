El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigación (FBI) en Washington, Estados Unidos.

A través de redes sociales, García Harfuch informó que acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional.

“Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”, escribió en X el secretario.

Además, expresó que derivado del intercambio de información las autoridades mexicanas han logrado detener a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como a generadores de violencia.

Esto, sucede tras la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ocurrida al pasado 22 de febrero.

“Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

CT