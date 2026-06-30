Juez de Colorado desecha demanda de 'El Chapo', cierra el caso y lo deja en prisión

Un juez federal de Colorado dictó este martes una sentencia en firme en contra de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", en respuesta a una demanda que el exlíder del Cártel de Sinaloa presentó por sus condiciones de reclusión en ADX Florence.

En la sentencia, difundida por el periodista Keegan Hamilton, el juez Gordon P. Gallagher concede a los acusados: Mistelle J. Starr, directora de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, y John Holbrooks, consejero penitenciario en Florence, la moción de desechar la demanda del "Chapo", quien cumple una sentencia de cadena perpetua.

El juez ordena, también, "que este caso sea cerrado".

"El Chapo" alegó en su demanda que las Medidas Especiales Administrativas (SAMs, por sus siglas en inglés) a las que está sometido en prisión lo han puesto al borde de la locura y advirtió que podrían provocarle un desenlace fatal.

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El capo mexicano se quejó de no tener acceso siquiera a la biblioteca o de tener tiempo limitado para hacer ejercicio. "Me la paso sin hacer nada en mi celda, rodeado por las mismas cuatro paredes, en un ambiente siniestro y deshumanizante", señaló en una de las cartas que adjuntó a la demanda civil.

Denunció asimismo que los guardias de la prisión se burlan de él, que las SAMs están provocando que enferme y pidió retirarlas " antes de que me dé un ataque al corazón o antes de que me vuelva loco, porque en las condiciones en las que estoy actualmente, que son tan crueles e inhumanas, eso es lo que va a pasar".

Se trata del más reciente revés que recibe el fundador del Cártel de Sinaloa, que ha escrito más de una decena de cartas al juez Brian Cogan, quien llevó su caso, solicitando un nuevo juicio y su extradición a México. Todas sus solicitudes han sido desechadas.

JM