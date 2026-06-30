El consumo y la venta de alcohol en puestos ambulantes se registra en el Centro Histórico de la Ciudad de México pese a que el Gobierno capitalino volvió a implementar la Ley Seca, ahora por el partido de México-Ecuador, en tiendas de conveniencia y vinaterías desde las 15:00 horas de hoy.

A una calle del Zócalo capitalino, donde se encuentra el FIFA Fan Fest, decenas de jóvenes se encuentran consumiendo cerveza.

En un recorrido realizado sobre la avenida José María Pino Suárez se pudo constatar que, debido a que los establecimientos mercantiles ya no pueden vender alcohol, al menos cinco vendedores ambulantes se encuentran vendiendo cerveza.

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Sin embargo, los precios son distintos, ya que algunos vendedores ofertan un latón de cerveza a 50 pesos; mientras otros los dan a dos latas pequeñas por 50 pesos. Todos ellos recorren la avenida José María Pino Suárez de Venustiano Carranza hasta la calle de Regina.

Tal es el caso de Armando, un aficionado que arribó desde el estado de Puebla para ver el partido de la Selección Mexicana.

Mencionó que arribó desde antes que se implementara la Ley Seca para poder comprar alcohol.

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"Hay Ley Seca pero aquí nos estuvieron vendiendo hasta las 3 de la tarde, el que compró, compró, y aquí vamos a seguirle hasta que termine el partido", comentó.

Pese a que el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que el Gobierno mantiene presencia permanente para inhibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la venta sigue.

JM