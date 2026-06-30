Fuga de tigre de Bengala moviliza a autoridades en Tepetlaoxtoc (VIDEO)

La búsqueda de un tigre de Bengala que deambula por el municipio de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, continúa con apoyo de autoridades federales, estatales y especialistas en fauna silvestre.

Tras la difusión del caso en redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que el ejemplar no escapó de un zoológico ni de una instalación operada por el Gobierno federal, sino de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), un tipo de establecimiento privado autorizado para mantener especies fuera de su hábitat natural bajo estrictas medidas de seguridad.

La dependencia recordó que estos espacios son responsabilidad de sus propietarios, quienes deben garantizar tanto el bienestar de los animales como la protección de la población en caso de albergar especies potencialmente peligrosas.

¿Qué es un PIMVS?

Los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) son centros registrados ante la Semarnat donde personas físicas, empresas o instituciones pueden mantener ejemplares de fauna silvestre, tanto nativa como exótica, para actividades de conservación, reproducción, investigación, educación ambiental o aprovechamiento legal.

A diferencia de los zoológicos públicos, la operación diaria, el mantenimiento de las instalaciones y las medidas de seguridad recaen directamente en los titulares del registro. La Ley General de Vida Silvestre establece que especies exóticas como los tigres deben permanecer bajo confinamiento permanente y en condiciones que impidan cualquier riesgo para la población.

Un operativo con especialistas

El avistamiento del felino fue reportado el 27 de junio, lo que activó un operativo coordinado entre Protección Civil del Estado de México, autoridades municipales de Tepetlaoxtoc y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Al día siguiente se incorporaron especialistas de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial del Estado de México, así como médicos veterinarios y manejadores del Parque Ecológico Zacango, uno de los zoológicos más importantes del país y reconocido por su experiencia en el manejo de grandes felinos.

Los equipos trabajan con recorridos terrestres, monitoreo de huellas y rastros, además de estrategias para localizar al ejemplar y capturarlo de forma segura, minimizando el riesgo tanto para el animal como para los habitantes de la zona.

¿Cómo es un tigre de Bengala?

El tigre de Bengala (Panthera tigris tigris) es la subespecie de tigre más numerosa del mundo y uno de los felinos más grandes que existen.

Un macho adulto puede medir hasta tres metros de longitud, incluida la cola, y superar los 220 kilogramos de peso, mientras que las hembras suelen ser más pequeñas. Se trata de un depredador solitario con una fuerza extraordinaria, capaz de recorrer varios kilómetros durante la noche en busca de alimento.

Originario de países como India, Bangladés, Nepal y Bután, actualmente está catalogado como En Peligro debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva, aunque programas internacionales de conservación han permitido una lenta recuperación de algunas poblaciones.

Autoridades piden evitar cualquier acercamiento

Las autoridades exhortaron a la población a no intentar acercarse al animal en caso de avistarlo y reportar inmediatamente cualquier información a Protección Civil o a las autoridades municipales.

Debido a que se trata de un depredador de gran tamaño acostumbrado al cautiverio, los especialistas señalan que su captura debe realizarse únicamente por personal capacitado utilizando protocolos de contención y sedación adecuados para evitar poner en riesgo tanto al ejemplar como a la ciudadanía.

El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de que los establecimientos autorizados para albergar fauna silvestre exótica mantengan medidas de seguridad estrictas y planes de respuesta ante emergencias.

Mientras continúa el operativo de búsqueda en Tepetlaoxtoc, las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse alerta, evitar cualquier intento de captura y permitir que sean los especialistas quienes devuelvan al tigre de Bengala a un entorno seguro.

TG