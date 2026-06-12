En una nueva misiva de Joaquín Guzmán Loera a la Corte del Distrito Este de Nueva York, "El Chapo" menciona a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum: pide tener contacto con ella para gestionar su extradición desde Estados Unidos para ser juzgado en México .

Las cartas del capo de Sinaloa

Suman ya al menos 15 cartas las que "El Chapo" ha escrito en las últimas semanas al tribunal solicitando principalmente su envío a México, condenando sus condiciones carcelarias y expresando cómo le han afectado a su salud y a su familia, a la vez que reclama ser inocente y acusa que el Gobierno de México es el verdadero culpable .

Estas dos últimas cartas no son la excepción. En la primera de ellas, firmada el 2 de junio, señala que es para ayudar a su defensa.

"Tengo un abogado y mi carta es para ayudar a mi abogado; no me presentaré en la corte por mí mismo, hablando el lenguaje del inglés en Estados Unidos", escribió "El Chapo". Como en sus cartas anteriores, su inglés y sintaxis son confusos.

Después, escribió la dirección del Palacio Nacional, desde donde tradicionalmente se ejerce el poder en México y que ahora funciona como la sede de " La Mañanera " de la Presidenta Sheinbaum; el capo pidió contactarla con la intención de hablar "sobre mi política exterior para regresar a México" .

Volvió a pedir que le permitan ver a su familia y repitió, como ha dicho en otras cartas, que fue "el gobierno mexicano el que cometió los asesinatos y yo fui culpado por intentar proteger mi vida y a mi familia en México".

En la otra carta, firmada el 4 de junio, Guzmán Loera pide al juez Brian Cogan, quien lleva su caso, "que me dé otra oportunidad de demostrar que mi condena en 2019 ha cambiado toda mi vida ". Señala que sus dos hijas y su esposa Emma Coronel "me necesitan".

El juez Cogan ha desechado los argumentos esgrimidos por Guzmán, quien cumple sentencia de cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

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FF