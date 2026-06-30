Embajada de Estados Unidos lanza mensaje: este es el costo OFICIAL de la visa americana en julio 2026

El inicio del segundo semestre del 2026 trae consigo actualizaciones prioritarias para miles de ciudadanos que buscan obtener o renovar su documentación para ingresar legalmente a territorio estadounidense. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, este es el tabulador de precios de la visa americana que se mantendrá vigente.

De acuerdo con un la Embajada, esta aclaración tiene como propósito central combatir la especulación y los fraudes digitales perpetrados por supuestos gestores migratorios intermediarios que alteran de forma desmedida los precios de los derechos de trámite.

La información oficial determina que el costo de la solicitud de la visa de turismo y negocios (conocida técnicamente bajo la nomenclatura oficial de visa de visitante B1/B2) se mantendrá estricta y plenamente apegado a los tabuladores fijados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, despejando las dudas acumuladas en redes sociales durante el periodo veraniego.

Desglose de costos oficiales: cuánto debes pagar por la visa B1/B2 en julio de 2026

¿A cuánto asciende exactamente la tarifa oficial expresada en la moneda estadounidense y cómo afecta el bolsillo de los solicitantes mexicanos? Las especificaciones consulares reiteran que el costo base para el procesamiento del formato digital de solicitud, conocido de forma generalizada en los sistemas como el Formulario DS-160, se mantiene fijado en la cantidad exacta de 185 dólares ; en pesos mexicanos, claro, esta cantidad se modifica de acuerdo con el tipo de cambio diario.

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Para los menores de 15 años que aplican a una tarifa preferencial vinculada al trámite de alguno de sus padres o tutores legales que ya cuenten con una visa vigente, el costo establecido por las regulaciones del país vecino del norte corresponde a la suma simplificada de 15 dólares. Estos montos deben ser liquidados de forma íntegra en las ventanillas bancarias autorizadas antes de proceder a la programación de citas.

Las autoridades consulares enfatizan que este cobro se realiza estrictamente por el derecho al procesamiento y análisis de la solicitud individual de cada persona, lo que significa de forma explícita que la realización del pago bajo ninguna circunstancia garantiza la aprobación automática del visado por parte del oficial consular asignado al momento de realizar la entrevista presencial correspondientes.

Pautas ciudadanas y tips rápidos para realizar el pago de tu visa de forma segura

Descarga tu formato de pago original: Obtén la línea de captura únicamente desde el portal de servicios de visas del Departamento de Estado oficial; no utilices formatos enviados por correos electrónicos de dudosa procedencia.

Obtén la línea de captura únicamente desde el portal de servicios de visas del Departamento de Estado oficial; no utilices formatos enviados por correos electrónicos de dudosa procedencia. Acude a bancos autorizados: Realiza el depósito en efectivo directamente en las ventanillas de las instituciones bancarias que se indican con precisión en tu hoja de instrucciones de pago.

Realiza el depósito en efectivo directamente en las ventanillas de las instituciones bancarias que se indican con precisión en tu hoja de instrucciones de pago. Conserva tu comprobante original: El ticket emitido por el cajero bancario contiene el código de confirmación numérico indispensable para desbloquear el calendario de citas en el sistema web.

El ticket emitido por el cajero bancario contiene el código de confirmación numérico indispensable para desbloquear el calendario de citas en el sistema web. Vigila la vigencia de tu pago: Recuerda que los derechos de pago de la solicitud de visa cuentan con un periodo de validez específico de 365 días a partir de la fecha de su liquidación en el banco.

Recuerda que los derechos de pago de la solicitud de visa cuentan con un periodo de validez específico de 365 días a partir de la fecha de su liquidación en el banco. No compartas tus claves de acceso: Mantén bajo estricto resguardo tu contraseña y correo electrónico de usuario para evitar que terceros alteren tus fechas asignadas o cancelen tu proceso de forma malintencionada.

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¿El pago de los 185 dólares por la visa americana es reembolsable si el trámite es rechazado?

No, los lineamientos establecidos con firmeza por el Departamento de Estado estipulan con claridad que las tarifas de solicitud de visa de lectura mecánica no son reembolsables ni transferibles a otras personas bajo ninguna circunstancia.

¿Las tarifas de las visas de trabajo o de estudiante tienen el mismo costo en julio de 2026?

No, las categorías de visas americanas basadas en peticiones laborales (como las H, L, O, P, Q y R) poseen aranceles específicos fijados de forma ordinaria en 205 dólares, mientras que las visas de estudiante mantienen tarifas diferenciadas según su naturaleza técnica.

JM