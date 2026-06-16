'El Chapo' Guzmán insiste con nuevas cartas a Corte de EU; pide otra 'oportunidad'

El narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera envió dos nuevas cartas a las autoridades judiciales de Estados Unidos en las que pide su liberación y "otra oportunidad".

¿Qué dicen las nuevas cartas de "El Chapo"?

El capo asegura que su sentencia fue resultado de una "violación judicial" de sus derechos. Según los documentos, Guzmán alega que existió "intimidación del jurado" y que fue condenado bajo leyes "no vistas".

"Le pido al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida, en nombre de mis amadas hijas gemelas y de mi esposa, quienes necesitan de mi presencia allá", indica una de las misivas.

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"La violencia no probada fue injusta hacia mi orden de sentencia cuando el gobierno mexicano fue el que hizo todas las matanzas y a mí me culparon por intentar proteger mi vida y a mi familia en México", apunta una carta.

"El Chapo" se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

JM