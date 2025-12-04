Los casos de gusano barrenador han ido en aumento, en los últimos 11 días incrementó un 5.2% en México, lo que provocó una acumulación de 11 mil 516 casos, y no hay recursos adicionales para la sanidad animal para el 2026.

Esta situación ha causado afectaciones como en las perdidas económicas para los productores, la exportación de ganado y el cierre de la frontera a Estados Unidos, a la exportación de ganado mexicano, y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) estimó una pérdida económica por cabeza para los ganaderos.

La secretaría de Agricultura y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos comprobaron que, las cifras casos en México que se han contabilizados son:

Ocho mil 415 en bovinos

Mil 451 en caninos

604 en suinos

564 en equinos

311 en ovinos

42 en caprinos

28 en felinos domésticos

12 en aves

Tres en fauna silvestre

86 humanos

Lo que significó que de 90 casos activos que se tuvieron del 17 de junio, pasaron a 894 casos activos para el 3 de diciembre.

Pérdidas económicas

"Esta situación mantiene cerradas las fronteras desde el 11 de mayo de 2025 a la fecha, lo que significó la pérdida de mil 300 millones de dólares de divisas al dejarse de exportar más de un millón de cabezas de ganado sin exportar" , Declaró GCMA.

Ello porque el precio de cada cabeza que se exporta es de mil 200 dólares, mientras que en el mercado nacional se vende a 900 dólares, por lo que se estima que los ganaderos obtienen 400 millones de dólares menos que si exportaran las cabezas de ganado.

El director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, dijo que el problema está en que se debería de destinar mayores recursos al control sanitario para el 2026 a fin de que se logre abrir la frontera estadounidense a las exportaciones de ganado mexicanas.

Sin embargo, hay omisión gubernamental de destinar fondos específicos a la sanidad, a pesar de que es el punto más crítico que se enfrenta al subir los casos de gusano barrenador.

"No es aceptable que se disminuya el presupuesto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), porque esto pone en riesgo la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios nacionales y el mercado de exportación e importación", dijo Anaya al medio EL UNIVERSAL.

"Con la Sanidad del país no se juega, es inaceptable que, ante una emergencia que pone en riesgo a la ganadería y al abasto de alimentos, no se destinen recursos adicionales y suficientes a Senasica", expuso GCMA en un comunicado.

Tal falta de presupuesto para sanidad se da a pesar de que México acumula 11 mil 516 casos, de los que se controlaron 10 mil 622, pero siguen 894 focos activos. Con los mayores casos registrados en Chiapas con cinco mil 47 casos, Oaxaca mil 618 casos y Veracruz mil 493 casos.

