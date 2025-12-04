El Senado de la República avaló en lo general la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

El dictamen fue avalado por la mayoría de Morena y aliados con 84 votos a favor mientras que hubo 36 en contra de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Al inicio de la sesión, la mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo rechazaron la propuesta de la bancada del PAN de moción suspensiva para detener el proceso de discusión y enviarla a comisiones. Es decir, el Senado le dispensó todos los trámites para comenzar la discusión en el pleno pese a que el dictamen había sido aprobado minutos antes en la Cámara de Diputados.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, acusó que la minuta impulsada por Morena llevará al país a avanzar hacia un régimen dictatorial, argumentando la adicción del régimen por el control político y su aversión hacia la propiedad privada. "Ahora quieren el control del agua. Quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua", denunció.

En respuesta, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, afirmó que al coordinador parlamentario del PAN "le duele todavía la apabullante derrota del 2018".

La discusión se centró entre las acusaciones de la oposición quienes reclamaron una traición a los campesinos que en días recientes se manifestaron en diversas partes del país para exigir ser escuchados, aunque la mayoría morenista sostuvo que la reforma busca garantizar el derecho al agua.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, acusó que la nueva reforma otorga atribuciones a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sin que haya contrapesos, acusando que hay riesgo de corrupción.

“Se concentran atribuciones a la Conagua, sin contrapesos reales, sin reglas claras y que sean predecibles para la gente. Cuando la autoridad puede decidir sin criterios verificables, crece el riesgo de arbitrariedad, crece el riesgo de corrupción, de favoritismos y de castigo político”.

Cuestionó que tampoco se fortalece a la Conagua pese al incremento de las atribuciones de la dependencia federal. A la par, advirtió que hay incertidumbre en la reasignación de derechos.

En contraste, el senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, reclamó que la oposición no abordó “del derecho del pueblo a tener agua potable”, criticando que hay múltiples zonas en el país, incluyendo en la Ciudad de México. Acusó que incluso, ex presidente Vicente Fox, mantienen grandes concesiones de agua, dejando de lado a los más vulnerables: “Acción Nacional viene a defender a los grandes acaparadores del agua”.

Entre ambos bandos hubo intercambio de acusaciones por este tema, reclamando por legisladores y familiares que poseen concesiones de agua. Entre los señalados, están Olga Sánchez Cordero, Saúl Monreal y Óscar Cantón Zetina de Morena, así como los panistas Miguel Márquez y Francisco Ramírez Acuña, este último ex mandatario jalisciense.

Especialistas en el tema del agua como Guillermo Márquez o Juan Pablo Macías criticaron la nueva ley, al argumentar principalmente que hay falta de claridad en la transmisión o herencia de derechos o que no se permiten, se deja vía libre al coyotaje en las concesiones, se considera al agua como mercancía y no como “bien común”.

“Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”, se lee en el artículo 22.

Otras críticas es que se centralizan disposiciones en la Conagua, se permitirían los trasvases en perjuicio de alguna cuenca o cuerpo de agua sin que la población pueda defenderse o que no hay compromiso de la Conagua a las mediciones precisas de la disponibilidad de agua.

MF