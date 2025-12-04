El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este jueves 4 de diciembre los efectos del frente frío 18 en nuestro país.

Este día, el frente frío núm. 18 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional , interaccionará con una vaguada en altura y con el río atmosférico generando chubascos y lluvias fuertes en el norte el país, así como lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa y Durango , las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones.

De igual forma, se prevé un nuevo descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas , rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa .

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico del viernes 05 al domingo 07 de diciembre de 2025

El viernes, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste de México, mantendrá su interacción con un río atmosférico y con la corriente en chorro polar, ocasionando ambiente frío a muy frío, rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y occidente del territorio mexicano, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila. Por su parte, el sistema frontal (núm. 18) se extenderá como estacionario sobre el noreste y oriente del país, ocasionando chubascos en dichas regiones.

El sábado, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá sobre el noroeste del país, mientras que el río atmosférico se desplazará sobre el occidente del territorio mexicano y el sistema frontal (núm. 18) continuará estacionario sobre el noreste y oriente de México, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones.

El domingo, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se debilitará gradualmente en el transcurso del día, dejando de afectar al país. Por su parte, el sistema frontal (núm. 18) permanecerá estacionario sobre el oriente de la República Mexicana e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste del país, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además del noreste de México.

Durante el período de pronóstico, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro y sur del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

X / @conagua_clima

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA