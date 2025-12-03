Sismo HOY: Temblor de 5.6 sacude Oaxaca; se percibe en CDMX sin activar alerta sísmica

Un movimiento telúrico de magnitud 5.6 se registró la noche de este miércoles 3 de diciembre a unos 40 kilómetros al este de Crucecita, Oaxaca, según datos del Servicio Sismológico Nacional. El temblor ocurrió alrededor de las 21:45 horas y, hasta el cierre de esta información, no se reportan afectaciones ni daños materiales. Aunque el epicentro se ubicó en territorio oaxaqueño, habitantes de la Ciudad de México mencionaron en redes sociales que lograron sentirlo levemente. Sin embargo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano precisó que, aunque el evento fue detectado, no se activó la alerta en el valle de México debido a que la energía liberada no alcanzó los niveles necesarios para emitir un aviso sonoro.La Coordinación Nacional de Protección Civilinformó que se desplegaron los protocolos de supervisión en la zona cercana al epicentro como medida preventiva. Hasta el momento, las autoridades mantienen el reporte de saldo blanco. El CENAPRED exhorta a la ciudadanía a mantener la calma y actuar de forma ordenada durante un evento sísmico. Las principales indicaciones son:Tras un evento de esta magnitud podrían presentarse réplicas, por lo que se recomienda permanecer alerta y seguir las indicaciones de Protección Civil. EE