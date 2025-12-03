El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) prevé para este martes 2 de diciembre temperaturas frescas con la posibilidad de que se registren lluvias. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, durante el día, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Nayarit y Jalisco, así como lluvias aisladas en Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y rachas de viento de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, nubes y claros la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 19 °C y por la tarde en torno a los 26 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 21 °C . Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 12 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Miércoles 27–9 °C Jueves 27–10 °C Viernes 25–11 °C Sábado 21–11 °C Domingo 24–11 °C

El pronóstico del clima en Guadalajara prevé la aparición de lluvias ligeras el próximo sábado, con 50 por ciento de posibilidad .

¿Cómo estará el clima nacional este día?

Hoy, el frente núm. 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), y lluvias aisladas en Tamaulipas.

Por otra parte, la aproximación de un sistema frontal al noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, intervalos de chubascos en zonas de Sonora, y lluvias aisladas en el norte del país.

Así mismo, se prevé ambiente de frío a gélido y la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa, además de rachas de viento de 60 a 80 km/h en el noroeste y norte del territorio nacional.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

X / @conagua_clima

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA