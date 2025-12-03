Miércoles, 03 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Carreteras

Bloqueos y cierres carreteros en México HOY | EN VIVO | 3 de diciembre de 2025

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este miércoles 3 de diciembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 3 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 

Choque en carretera de Guadalajara


Se registró choque sobre el Macrolibramiento, a la altura del km 51+800, pasando la salida a Colima.

Se reporta que los dos carriles se encuentran cerrados a la circulación.

 

Publicación desde redes sociales. X / @Garcia_albarran

 

Cierre parcial


  • En Queretaro, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 021+800 de la carretera Libramiento Sur poniente de Querétaro.
  • Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión tipo pipa y automóviles. 

Cierres totales


  • En Oaxaca, continua cierre total de circulación tras derrumbe de talud, cerca del km 206+000 de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca.
  • En Puebla:

 

Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras

Cierres parciales


  •  En Tabasco, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 124+000 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.
  • En Puebla, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 112+000 de la carretera México-Puebla.
  • En Chiapas, se registra cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 098+100 de la carretera Tapanatepec-Talismán.

Cierres totales


  • Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 91, dirección Agua Dulce. Cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tractocamión).
  • Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 185. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

Cierres parciales


  • Autopista La Tinaja - Isla, km 85, dirección Isla. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica).
  • Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 289, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).
  • Autopista Durango - Mazatlán, km 163. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos, por daño en la estructura del Puente El Carrizo, derivado de un accidente.

Temas

Lee También