¿De cuánto es la multa si no se cumple Ley de Aguas Nacionales?

La Cámara de Diputados, con mayoría de Morena y sus aliados, aprobó la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, estableciendo sanciones económicas y penales para quienes incumplan las disposiciones sobre concesiones y uso del agua.

La reforma fue avalada en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.

¿De cuánto es la multa y sanciones por ceder concesiones de agua?

Con los cambios, se prohíbe ceder, transmitir o cambiar el uso del agua otorgada en concesión. Quienes incumplan podrán recibir multas de entre 244 mil 382 y tres millones 394 mil 200 pesos , que en caso de reincidencia pueden aumentar hasta en una tercera parte, alcanzando un máximo de cuatro millones 525 mil 600 pesos.

Además, se contempla prisión de uno a ocho años y multas adicionales de 34 mil hasta 339 mil pesos a quienes busquen concesiones, permisos o prórrogas mediante sobornos a servidores públicos.

La Ley General de Aguas regula también la captación de agua pluvial para uso doméstico y define las responsabilidades de los tres órdenes de Gobierno en acceso, disposición y saneamiento del recurso. Se estableció un catálogo de delitos relacionados con el uso indebido del agua y se creó el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, administrado por Conagua, con los volúmenes provenientes de la extinción o cesión de concesiones, así como los derechos preferentes.

Asimismo, las unidades y distritos de riego deberán reportar anualmente el volumen de agua extraído, utilizado, la superficie cultivada, los cultivos regados y la producción obtenida, a fin de transparentar su aprovechamiento.

El diputado del PVEM, Jesús Martín Cuanalo, aseguró que la reforma protege a los campesinos y productores, termina con el acaparamiento y la extracción ilegal del agua, fomenta el tratamiento de aguas residuales y garantiza la disponibilidad del recurso para las generaciones presentes y futuras, sin penalizar el uso familiar o doméstico en actividades agropecuarias.

EE