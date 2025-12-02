Martes, 02 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | Jornada laboral

Jornada laboral 40 horas: Empresas piden transición ordenada

Una disminución de 48 a 40 horas de la jornada laboral debe considerar una transición que amortigüe el impacto sobre las Pymes

Por: SUN .

"La jornada laboral debe construirse con certeza jurídica", aseguran en Concanaco-Servytur. ESPECIAL / CANVA

Ante la discusión de la jornada laboral en México que se prevé en el Congreso, las voces empresariales expresan sus preocupaciones, por lo que piden que en su aplicación sea a través de una transición ordena. 

Una disminución de 48 a 40 horas de la semana laboral debe considerar una transición que amortigüe el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas (Pymes), afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Te puede interesar: ¿Cuántas mujeres buscan ser la nueva fiscal?

En un comunicado, el organismo del sector privado explicó que se debe "asegurar una transición ordenada, viable y compatible con el sostenimiento y la productividad del sector".

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre, añadió que "la intención de mejorar las condiciones laborales es legítima. Nuestro llamado es a que cualquier reforma se construya con visión integral, cuidando la viabilidad de los negocios familiares que hoy sostienen gran parte del empleo formal en el país".

No te pierdas: Se asoma la lluvia este martes a Guadalajara

La Concanaco-Servytur junto con la Asociación Nacional de Empresas Familiares (ANEF G32) afirmaron que "toda reforma a la jornada laboral debe construirse con certeza jurídica, reglas claras y una implementación que amortigüe el impacto en un sector que es sensible a la atención al público, particularmente para las empresas familiares, que representan la base del empleo formal y el motor económico en México".

En este sentido, la Concanaco-Servytur señaló que por lo anterior participó en la consulta del gobierno a fin de presentar un documento con "reservas específicas en cuanto a la reducción de jornada laboral, centradas en la operación de las empresas familiares, donde el recurso humano es el activo más valioso".

Lee: Frente frío 17 y uno más intensificarán heladas en México

Agregó que aún con las preocupaciones que hay sobre el impacto de una reducción de la jornada laboral como líder del organismo a su cargo "presentó una ruta de adaptación responsable, con nueve propuestas concretas surgidas del diálogo con cámaras empresariales, comerciantes y prestadores de servicios turísticos".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones