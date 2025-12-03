Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 votos nulos, el Senado aprobó este miércoles la designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años. En su plan de trabajo, la exfiscal capitalina promete investigaciones sólidas, un rediseño institucional y la ausencia de persecución política.

En contraste, organizaciones de la sociedad civil advierten que un perfil con trayectoria partidista, como el de la exconsejera jurídica de la Presidencia y figura cercana al partido en el poder, puede poner en riesgo la autonomía de la institución.

La designación ocurre después de la salida de Alejandro Gertz Manero, quien dejó la FGR la semana pasada tras ser nombrado embajador de México. El proceso para elegir a su sucesor generó polémica, luego de que 43 aspirantes se inscribieron, entre ellos militantes de Morena y abogados identificados con el partido oficial, incluida Godoy.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado este 3 de diciembre una terna integrada por mujeres que —a su consideración— cumplen con los requisitos para encabezar la FGR: Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México; Luz María Zarza Delgado, excandidata número 33 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2024; y Maribel Bojórquez, quien se desempeñó como investigadora en la Fiscalía capitalina.

Las tres aspirantes acudieron a comparecer ante el pleno del Senado para exponer sus planes de trabajo y recibir cuestionamientos por parte de los integrantes de las distintas bancadas.

El plan de Godoy

En su comparecencia, Ernestina Godoy explicó que gran parte de su plan de trabajo está destinada a priorizar la estrategia de coordinación con varias instituciones para el combate a los distintos tipos de delitos; el fortalecimiento de las investigaciones con inteligencia; la mejora en la atención a víctimas; la cero tolerancia a la tortura; la profesionalización del Ministerio Público; un trabajo apegado a la norma vigente; y remarcó que la FGR será imparcial en sus funciones.

“No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben —ni por asomo— las acciones parciales. No habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad”, advirtió.

Ernestina Godoy fue interrumpida en ocho ocasiones durante su intervención y recibió una ovación al final por parte del grupo parlamentario mayoritario y partidos aliados. En cambio, Luz María Zarza y Maribel Bojórquez solo recibieron aplausos al principio y al final de su respectiva intervención.

Piden autonomía de la FGR

Ante la designación de Ernestina Godoy como titular de la FGR, Marisol Méndez, coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia A.C., advirtió que esta institución debe alinearse a los principios con los que fue creada en 2018: actuar como un órgano independiente del Poder Ejecutivo y conducir investigaciones sin distinciones políticas ni interferencias externas.

“Es muy importante que la FGR sea autónoma, que no se vea comprometida en sus resoluciones, en sus investigaciones y que el Ejecutivo no controle este organismo”, apuntó.

Dijo que en el proceso de selección de la nueva fiscal, al haber sido “al vapor” por parte de los legisladores federales, fueron excluidas reuniones con víctimas y grupos de trabajo; no hubo participación de las organizaciones de la sociedad civil ni de defensores de derechos humanos, por lo cual el nuevo nombramiento podría ser impugnado ante el Poder Judicial.

“Para la seriedad que requiere elegir un fiscal, con un índice de violencia tan alto como se vive en el país, debieron tomarse su tiempo. No estamos en contra de Ernestina Godoy, sino del proceso en cómo se eligió, y por eso promoveremos un amparo”, dijo.

En la misma línea, Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo, advierte que la llegada de Ernestina Godoy a la FGR podría derivar en un uso político de las investigaciones, un señalamiento —dice— que ya había surgido cuando Godoy encabezaba la Fiscalía de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum ocupaba la Jefatura de Gobierno.

Entre los casos mencionados se encuentra el colapso de la Línea 12 del Metro, donde se cuestionó que la indagatoria no alcanzara a funcionarios de mayor nivel involucrados en la obra. También señalan el presunto espionaje a dirigentes del PAN durante su administración en la Fiscalía capitalina, en la investigación del llamado “cártel inmobiliario”.

“Si realmente la persona que llegue a la FGR quisiera cumplir con su mandato, con los principios que enarbola el gobierno en turno, tendría que aceptar el escrutinio público a su gestión”, señaló.

MC presenta decálogo para la FGR; Godoy la respalda

Clemente Castañeda, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, calificó como simulación —y una decisión ya tomada desde el Poder Ejecutivo— tanto la salida del exfiscal Alejandro Gertz Manero como el proceso para la elección de la nueva titular de la FGR.

Por esta razón, su partido presentó un decálogo de compromisos que la nueva fiscal debe asumir durante su estancia en la institución:

Trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos, familiares y colectivos de derechos humanos. Emprender una reingeniería institucional para construir una Fiscalía eficiente, profesional y accesible. Expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Priorizar el enfoque estratégico, científico, técnico y de inteligencia en la persecución de delitos. Facilitar la denuncia, profesionalizar y agilizar la investigación de delitos. Evaluar and consolidar el Sistema Penal Acusatorio. Priorizar la investigación y persecución de los homicidios, desapariciones y reclutamiento de personas menores de edad por parte del crimen organizado. Garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, en coordinación con las fiscalías estatales. Evaluar la prisión preventiva oficiosa. Garantizar un acceso pleno, imparcial y efectivo a la justicia; eliminar la impunidad en todas sus formas.

“Nosotros no estamos dispuestos a que este decálogo sea una simulación; es un compromiso mutuo, el respaldo de Movimiento Ciudadano”, afirmó.

En respuesta, Ernestina Godoy afirmó que el decálogo completo sería incluido en su plan de trabajo, lo que valió que toda la bancada del partido naranja votara a favor de su postulación.

