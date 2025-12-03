Este 3 de diciembre, agricultores provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz cerraron diversos accesos de la Cámara de Diputados , recinto donde hoy se discuten las modificaciones a la Ley Nacional de Aguas . Los manifestantes, en busca de ejercer presión al Gobierno de México, también han cerrado el Puente Internacional Córdova- Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua .

Ariel Reich , del municipio de Galeana, Chihuahua , contó que el martes 2 de diciembre vieron un avance por parte de los legisladores y la comisión de agricultores que negocian la ley hídrica en la Ciudad de México, sin embargo, este miércoles notaron que las negociaciones avanzan lento y, según declaró, no serían tan favorables para ellos.

Aseguró que continuarán con el bloqueo durante este día y hasta que se tenga una negociación favorable en el tema del agua, ya que asegura se afecta directamente su patrimonio y sus tierras.

Aseguraron que no se quitarán del lugar, aún y con el enojo de los transportistas que esperan por cruzar las mercancías a los Estados Unidos.

En el Puente Internacional Córdova- Américas, en la zona de carga, hay decenas de transportistas varados, esperando a que se libre el paso de carga para poder cruzar las mercancías de las empresas al país del norte.

Otro posible bloqueo nacional

De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina (CNC) , los manifestantes en San Lázaro y en otras partes del país ya se encuentran listos para responder —con protestas— si consideran que sus derechos hídricos quedan vulnerados con los nuevos acuerdos de la Ley de Aguas.

La CNC informó que otros grupos de productores se encuentran dispersos en carreteras y vialidades principales de varios estados para sumarse a las protestas " en cuanto sea necesario ".

