El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó un reporte de que compara la cantidad de muertes —y sus distintas causas— ocurridas en México durante el 2024 y 2025. Según este documento, los fallecimientos en el país decrecieron 4.4 % interanual en la primera mitad del año pasado, arrojando un total de 402 mil 320 .

En el mismo periodo de 2024, se registraron 420 mil 457 muertes, de acuerdo con los datos del Inegi, una diferencia de 18 mil 137 fallecidos.

Detalles del reporte sobre fallecimientos del Inegi

El organismo autónomo resaltó que, por cuarto año consecutivo, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, con 95 mil 935 decesos de enero a junio.

Le siguen:

La diabetes, con 56 mil 541 fallecimientos

Tumores malignos | 47 mil 121

La influenza y neumonía | 20 mil 97

Enfermedades del hígado | 19 mil 517

Accidentes | 19 mil 292

Enfermedades cerebrovasculares | 17 mil 199

Los homicidios | 14 mil 488

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 10 mil 202

La insuficiencia renal | 8 mil 780

En medio de la pandemia de Covid-19 , que dejó más de 334 mil muertes reconocidas en México, el país registró los dos años con más fallecimientos por cualquier causa en 2021, con más de 1.12 millones, y en 2020, con cerca de 1.08 millones, según el Inegi .

Después, los decesos bajaron a 847 mil 716 en 2022 y a 799 mil 869 en 2023, aunque en 2024 se elevaron a 819 mil 672 muertes anuales.

Fallecimientos por género

Los datos del organismo provienen de los registros administrativos de los certificados de defunción del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los cuadernos del Ministerio Público .

Igual que en 2024, las tres principales causas de muerte fueron las mismas en hombres y mujeres en la primera mitad de 2025.

La principal distinción por género está en los asesinatos, que ocupó el sexto lugar para los hombres, con 12 mil 781 víctimas, mientras que en las mujeres no figuró en los primeros diez lugares.

De las muertes registradas en los primeros seis meses de 2025, el 55.7 % fueron de hombres, el 44.2 % de mujeres y el resto de género no especificado.

