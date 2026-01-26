Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 26 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 5 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de -3 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 27 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 3

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 9 y temperatura mínima de 5

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 3

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

