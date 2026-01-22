Confirmado por la CFE: sustituirán millones de medidores de luz por este motivo

El pasado 18 de enero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer de forma oficial que realiza la sustitución de medidores mecánicos por digitales, con el objetivo de mejorar su precisión para registrar el consumo de energía y facilita la interpretación de la lectura .

Mediante un comunicado, la CFE compartió con las y los usuarios del servicio que, en los últimos años, la medición eléctrica ha avanzado hacia la digitalización. Afirmó que la mayoría de los medidores instalados en los hogares ya son digitales .

Detalles del comunicado

La medición del consumo de energía eléctrica forma parte de la infraestructura del servicio de la CFE, por lo que la implementación paulatina de estos nuevos medidores permitirá determinar el consumo real y preciso de un hogar o sede durante un periodo específico; se busca fortalecer la transparencia en la facturación, impactando así en el cobro del recibo de luz.

La medición eléctrica —según la CFE— cumple con procesos de revisión y control sistemáticos. La Comisión aseguró que los medidores son verificados y calibrados en laboratorios acreditados conforme a las normas aplicables, además de que personal técnico realiza revisiones en campo para constatar la integridad del sistema de medición y prevenir o detectar anomalías.

La sustitución de medidores se realiza conforme a criterios técnicos como vida útil, disponibilidad de refacciones o actualización tecnológica, sin que estas sustituciones generan costos adicionales para nuestros usuarios y usuarias.

¿Sabías que tu consumo de electricidad se mide con tecnología cada vez más precisa? ⚡️



En la CFE modernizamos la medición eléctrica para ofrecer lecturas claras, confiables y un servicio transparente para las familias de México. pic.twitter.com/A7GI84QR5i— CFEmx (@CFEmx) January 21, 2026

Facturación del servicio doméstico

La CFE factura y cobra el suministro eléctrico con base en la energía que se consume. Conoce el monto mediante lecturas periódicas, que realiza de forma manual o automatizada en los medidores instalados en cada hogar, empresa, institución pública o privada.

Con la sustitución de los medidores por lectores digitales, las y los usuarios podrán identificar oportunamente incrementos en el cobro del servicio y tomar acciones que les permitan disminuir el importe de su factura.

Hasta el momento, la CFE no ha emitido ningún boletín que especifique la fecha compromiso para digitalizar los medidores a nivel nacional; tampoco se han publicado calendarios para llevar a cabo esta modernización en el servicio .

