Desde "La Mañanera" en Puebla, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aceptó que el "huachicol" no está controlado en el país ; sin embargo, aseguró que el Gabinete de Seguridad realiza acciones continuas para que no se dispare este delito.

"No es un trabajo terminado, es algo que tenemos como prioridad por instrucción de la Presidenta en todo el país", dijo el funcionario.

En la conferencia matutina de Sheinbaum, celebrada desde la Escuela Militar de Sargentos, García Harfuch aseguró que se han realizado acciones coordinadas entre las fiscalías de México para combatir estas acciones ilegales de extracción de hidrocarburos .

"Tenemos bastantes aseguramientos, cateos que se han hecho con la Fiscalía General de la República, también con la Fiscalía local, no es que esté controlado, lo que hemos hecho es estarlo combatiendo continuamente.

"Como bien decimos: no es una tarea terminada, no se ha disparado", dijo García Harfuch al tiempo que destacó las detenciones recientes de líderes de este delito y otros aseguramientos.

Cero impunidad: Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta reiteró "cero impunidad a la corrupción", ante denuncias de colusión entre la delincuencia y autoridades .

"Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más 'Garcías Lunas', eso no", dijo la Mandataria, quien también llamó a que haya denuncias, investigaciones y detenciones, así como juicios justos.

"Cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia, cualquiera que esta sea, de cuello blanco o delincuencia organizada", agregó.

