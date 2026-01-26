Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 26 de enero determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Viernes 30 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

