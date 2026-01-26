Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 26 de enero determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.Martes 27 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20Miércoles 28 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20Jueves 29 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Viernes 30 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 31 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Ciudad de México