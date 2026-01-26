Lunes, 26 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este lunes 26 de enero anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 27 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 8

Domingo 1 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 5

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

