Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 26 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 26 de enero anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 27 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 28 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 30 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 8

Domingo 1 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 5

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

