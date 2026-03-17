INAPAM y Chedraui: Así puedes obtener descuento en compras durante marzo

Los beneficiarios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán acceder a un descuento del 5% en artículos seleccionados del supermercado Chedraui , como parte de un convenio que busca promover el bienestar integral de las personas adultas mayores.

El INAPAM es un organismo público mexicano encargado de diseñar e implementar políticas que garanticen que este sector de la población cuente con las condiciones necesarias para llevar una vida digna y estable.

Para ello, el instituto otorga la tarjeta INAPAM, un documento oficial que puede ser solicitado por cualquier persona mayor de 60 años , con el cual es posible acceder a descuentos y tarifas preferenciales en cientos de establecimientos en todo el país.

Te puede interesar: INAPAM y Flexi anuncian descuento especial para adultos mayores durante marzo

Esta credencial contempla beneficios en distintos rubros, como transporte, alimentación, vestido, hogar y salud, entre otros, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida sin afectar significativamente las finanzas personales.

Chedraui es una de las tiendas participantes, donde las personas adultas mayores pueden utilizar su credencial para adquirir productos esenciales a un menor costo.

¿Cómo hacer válido el descuento en Chedraui con la tarjeta INAPAM?

De acuerdo con las condiciones del programa, la tienda ofrece un 5% de descuento en departamentos seleccionados, como alimentos.

Para hacer válido el beneficio, es necesario presentar la tarjeta INAPAM vigente, en buen estado y con los datos legibles directamente en caja antes de realizar el pago. No se aceptan fotografías ni copias, por lo que es indispensable llevar el documento físico.

Es importante considerar que el descuento no está disponible en todas las sucursales de Chedraui, por lo que se recomienda consultar previamente con el personal de la tienda si la promoción aplica en ese establecimiento.

Además, el descuento no es acumulable con otras promociones y puede estar sujeto a términos y condiciones que varían según la sucursal. Para más información, se puede consultar el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam.

¿Qué otras tiendas o supermercados ofrecen descuentos con INAPAM?

La tarjeta también brinda beneficios en diversos establecimientos, entre los que destacan:

La Comer y Fresko: 10% de bonificación en monedero electrónico y 5% adicional en farmacia.

10% de bonificación en monedero electrónico y 5% adicional en farmacia. Soriana: 10% de descuento en departamentos seleccionados al pagar en caja.

10% de descuento en departamentos seleccionados al pagar en caja. Walmart: Descuentos en farmacia; del 1 al 10 de cada mes es del 7% y el resto del mes del 5%.

Descuentos en farmacia; del 1 al 10 de cada mes es del 7% y el resto del mes del 5%. Flexi : 10% de descuento en la compra de calzado.

: 10% de descuento en la compra de calzado. Fraiche: 20% de descuento en perfumes y productos seleccionados.

20% de descuento en perfumes y productos seleccionados. Suburbia: 5% de descuento con credencial vigente durante 2026.

5% de descuento con credencial vigente durante 2026. Farmacias Similares: 10% de descuento en medicamentos de patente y genéricos.

Contar con la tarjeta INAPAM representa una herramienta clave para que las personas adultas mayores puedan acceder a descuentos en productos y servicios esenciales , lo que contribuye a mejorar su economía y calidad de vida. Aprovechar estos beneficios, así como informarse sobre las condiciones de cada establecimiento, permite maximizar el uso de esta credencial y hacer rendir mejor el presupuesto en el día a día.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP