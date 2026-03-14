INAPAM: Suburbia anuncia descuento especial para adultos mayores en marzo

Con el objetivo de apoyar la economía de las personas adultas mayores, la tienda departamental Suburbia se sumó al Directorio de Beneficios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), ofreciendo un 5% de descuento en compras a quienes presenten su credencial vigente en tiendas participantes.

El INAPAM es un organismo del Gobierno de México encargado de impulsar políticas y programas que promuevan el bienestar de las personas de 60 años o más , además de facilitar su acceso a productos y servicios a precios preferenciales.

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Para ello, el instituto otorga la credencial INAPAM, un documento oficial que permite a sus beneficiarios acceder a distintos apoyos, programas sociales y descuentos en establecimientos de todo el país.

Entre los beneficios que se encuentran dentro del directorio destacan promociones e n supermercados, farmacias, transporte, restaurantes y tiendas de ropa, entre ellas Suburbia, donde los adultos mayores pueden adquirir prendas y accesorios con un precio reducido.

¿Cómo hacer válido el descuento de INAPAM en Suburbia?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios del instituto, las personas que cuenten con la credencial INAPAM pueden obtener un 5% de descuento directo en su compra individual al presentarla al momento de pagar en cualquier sucursal de Suburbia.

Para hacer válida la promoción, la credencial deberá estar en buen estado, además de que el beneficio aplica únicamente para compras realizadas por el titular de la tarjeta.

Este descuento puede utilizarse en la compra de ropa, calzado y accesorios, lo que representa una alternativa para quienes buscan renovar su guardarropa o adquirir artículos personales a un menor costo.

Es importante considerar que no todas las sucursales de Suburbia participan en este beneficio, por lo que el descuento con la credencial del INAPAM puede estar disponible únicamente en algunas tiendas. Por ello, se recomienda verificar previamente si la promoción aplica en el establecimiento de tu interés.

Puedes consultar y encontrar la sucursal participante más cercana a tu domicilio a través del siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048802/Vestido_y_Hogar_2026.pdf.

¿Cómo obtener la credencial INAPAM?

Para acceder a estos beneficios es necesario tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Los requisitos para obtenerla son los siguientes:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar acta de nacimiento legible.

Contar con identificación oficial vigente.

Presentar CURP actualizada.

Entregar comprobante de domicilio (con antigüedad máxima de seis meses).

Presentar una fotografía reciente tamaño infantil, de frente, con fondo blanco, sin lentes ni gorra, en papel fotográfico (a color o blanco y negro).

Con esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a descuentos en diferentes establecimientos y servicios en todo el país, lo que contribuye a mejorar su economía y calidad de vida.

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