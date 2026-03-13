INAPAM: ¿Costco tiene descuento para adultos mayores en 2026?

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una herramienta clave para los adultos mayores, ya que les permite acceder a descuentos en distintos establecimientos y servicios en todo el país. En 2026, la credencial amplió su lista de beneficios, lo que ha llevado a muchas personas a preguntarse qué nuevos negocios se han integrado al programa, especialmente si Costco es uno de ellos.

La cadena de venta al mayoreo Costco se ha popularizado en los últimos años debido a su amplia variedad de productos nacionales e importados, incluidos medicamentos, alimentos y otros insumos que pueden resultar esenciales para la vida cotidiana de los adultos mayores.

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Por su parte, la tarjeta INAPAM es un documento oficial creado por el Gobierno de México como parte de sus políticas para priorizar el bienestar de las personas de la tercera edad. Gracias a esta credencial, l os beneficiarios pueden obtener descuentos en áreas específicas que buscan mejorar su calidad de vida.

Debido a ello, recientemente varios usuarios de la tarjeta INAPAM se han preguntado si podrán utilizarla para obtener rebajas en la compra de productos básicos dentro de las tiendas Costco.

¿Costco tiene descuentos con INAPAM?

Hasta el momento, la empresa estadounidense no cuenta con ningún descuento o promoción vigente para quienes presentan la tarjeta INAPAM . Por lo tanto, los adultos mayores que acudan a alguna de sus sucursales deberán cubrir el costo total de sus compras.

La falta de tarifas preferenciales se debe a que, hasta ahora, el INAPAM no ha establecido una alianza o convenio con la compañía. Por esta razón, la credencial no es válida para obtener beneficios dentro de las instalaciones de la tienda.

Actualmente, los únicos beneficios que ofrece Costco están dirigidos a las personas que cuentan con membresía, la cual puede incluir reembolsos, promociones especiales o acceso a servicios adicionales, dependiendo del tipo de suscripción.

¿Qué tiendas sí tienen descuento con INAPAM?

Algunas de las tiendas y marcas que sí ofrecen descuentos a quienes presentan la credencial son las siguientes:

Flexi: 10% de descuento en la compra de calzado.

10% de descuento en la compra de calzado. Farmacias Similares: 10% de descuento en medicamentos en sucursales seleccionadas.

10% de descuento en medicamentos en sucursales seleccionadas. Walmart: 7% de descuento durante los primeros días del mes; a partir del día 11 se reduce al 5%.

de descuento durante los primeros días del mes; a partir del día 11 se reduce al 5%. Suburbia: 5% de descuento directo en tiendas físicas.

¿Qué otros beneficios tiene la tarjeta INAPAM?

Además de los descuentos en tiendas, los adultos mayores también pueden aprovechar esta credencial para reducir gastos en transporte, consultas médicas, asesoría legal, comercios de alimentos, actividades recreativas y centros educativos.

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Asimismo, la tarjeta permite acceder a programas integrales diseñados para fomentar la independencia económica, la autonomía y el desarrollo social de las personas mayores. Puedes consultar todos los beneficios en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

Aunque por ahora Costco no ofrece descuentos con la tarjeta INAPAM, la lista de establecimientos afiliados al programa continúa creciendo. Por ello, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del instituto , ya que con el tiempo nuevas empresas podrían sumarse a esta red de beneficios para adultos mayores.

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