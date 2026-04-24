INAPAM: ¿En cuánto tiempo entregan la credencial y cómo tramitarla?

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa posicionándose como una de las herramientas más beneficiosas para las personas adultas mayores en México , ya que les permite acceder a una amplia variedad de apoyos que no solo buscan mejorar su calidad de vida, sino también fortalecer sus finanzas personales e impulsar su desarrollo integral.

Esto es posible gracias a que el instituto ha establecido convenios con distintos negocios y servicios en todo el país, lo que permite a los beneficiarios de la credencial obtener descuentos exclusivos y ahorrar una cantidad considerable de dinero en gastos cotidianos.

Este beneficio ha despertado el interés de muchas personas mayores de 60 años; sin embargo, debido a que algunos trámites suelen ser largos o complicados, muchos terminan por desistir al pensar que será un proceso tardado, desaprovechando así todas las ventajas que esta tarjeta puede ofrecer.

No obstante, el INAPAM ha reiterado que tramitar la credencial es completamente gratuito y que, por lo general, el proceso no tarda más de 30 minutos. Además, en la mayoría de los casos, la tarjeta se entrega el mismo día, lo que facilita aún más el acceso al programa.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM?

La tarjeta forma parte de una iniciativa del Gobierno de México que busca elevar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años, al reconocer que pueden formar parte de un sector vulnerable que requiere mayores facilidades y apoyos.

Por ello, las autoridades implementaron un sistema sencillo y accesible para obtener la credencial. Solo es necesario acudir al Módulo INAPAM o Módulo Bienestar más cercano al domicilio y presentar la documentación solicitada. Las oficinas más próximas pueden consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional

El proceso consiste únicamente en la recopilación de datos personales y la expedición de la credencial, por lo que suele completarse en pocos minutos.

En caso de realizar el trámite en tiendas SuperISSSTE, el procedimiento es similar; sin embargo, si se trata de comunidades más alejadas, el tiempo de entrega puede variar ligeramente.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial INAPAM?

La tarjeta está disponible para cualquier persona adulta mayor que cumpla con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad.

CURP actualizada.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio reciente (luz, agua, teléfono, gas o predial) con máximo seis meses de antigüedad.

Fotografía tamaño infantil, de frente, a color o blanco y negro, sin lentes ni gorra.

Número telefónico de contacto, incluyendo un contacto de emergencia.

Todos los documentos deberán presentarse en original y copia.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta INAPAM?

Entre los principales beneficios que ofrece la credencial del INAPAM se encuentran:

Salud: descuentos en consultas médicas, laboratorios clínicos, ópticas, farmacias y servicios funerarios.

descuentos en consultas médicas, laboratorios clínicos, ópticas, farmacias y servicios funerarios. Alimentación: rebajas en restaurantes y tiendas de abarrotes.

rebajas en restaurantes y tiendas de abarrotes. Transporte: tarifas preferenciales en autobuses foráneos como ADO y ETN, además de acceso gratuito a sistemas de transporte público en la CDMX como Metro, Metrobús y Trolebús.

tarifas preferenciales en autobuses foráneos como ADO y ETN, además de acceso gratuito a sistemas de transporte público en la CDMX como Metro, Metrobús y Trolebús. Servicios y predial: descuentos en pagos de agua, predial, telefonía y servicios para el hogar en diversos municipios.

descuentos en pagos de agua, predial, telefonía y servicios para el hogar en diversos municipios. Educación, cultura y recreación: entradas gratuitas o con descuento en museos, teatros y eventos culturales.

entradas gratuitas o con descuento en museos, teatros y eventos culturales. Vestimenta y hogar: promociones en tiendas de ropa, zapaterías y artículos para el hogar.

promociones en tiendas de ropa, zapaterías y artículos para el hogar. Vinculación productiva: oportunidades laborales con sueldos de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, además de prestaciones como aguinaldo y utilidades en empresas afiliadas.

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Gracias a estos beneficios, la tarjeta INAPAM se ha convertido en un instrumento clave para miles de adultos mayores en México, permitiéndoles mejorar su economía y acceder a mejores condiciones de vida de forma sencilla, gratuita y rápida.

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