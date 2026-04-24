La Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una controversia tras salir a la luz un error administrativo que encarece drásticamente los recibos de luz en diversos municipios del país. Autoridades locales del estado de Tamaulipas encendieron las alarmas al descubrir que la paraestatal factura montos exorbitantes por el servicio de alumbrado público.

Este sobreprecio no responde a un mayor consumo de energía por parte de los ciudadanos, sino a inconsistencias graves en las bases de datos de la compañía, las cuales registran luminarias que ya no existen o que dejaron de funcionar hace años. El hallazgo obliga a los ayuntamientos a auditar sus cuentas de inmediato para frenar esta fuga de capital que afecta los recursos públicos.

¿Qué se sabe de la inconsistencia de la CFE detectada en Tamaulipas?

El municipio de González, ubicado en Tamaulipas, sirvió como el primer gran indicador de esta anomalía financiera que sacude a la región, eso de acuerdo con el secretario de Energía estatal, Walter Julián Ángel Jiménez. Los funcionarios locales notaron que las cifras del recibo eléctrico no coincidían en absoluto con la realidad de sus calles, lo que detonó una investigación profunda y rigurosa.

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Al confrontar los datos técnicos con la CFE, demostraron con pruebas contundentes que la empresa cobraba por equipos obsoletos debido a la falta de reportes actualizados . Esta negligencia en el censo de luminarias genera deudas acumuladas que asfixian los presupuestos municipales y desvían recursos vitales que deberían destinarse a obras públicas, seguridad y programas sociales.

La situación adquiere un tono de urgencia máxima porque, a partir de mayo de 2026, los ajustes tarifarios y la acumulación de estos errores históricos amenazan con disparar aún más los costos operativos de las ciudades. Si los gobiernos locales no solicitan un careo técnico y una revisión exhaustiva de sus instalaciones eléctricas, terminarán pagando millones de pesos por luz que nunca consumieron. Los expertos financieros advierten que este "cobro fantasma" afecta directamente a los ciudadanos, ya que los ayuntamientos se ven forzados a recortar servicios básicos para lograr cubrir las facturas “infladas” que emite la CFE mes con mes.

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¿Por qué estalla esta crisis eléctrica ahora?

Este conflicto surge en un momento crítico donde la digitalización y la exigencia de transparencia obligan a rendir cuentas claras a las empresas del Estado. Durante décadas, la CFE calculó el consumo de alumbrado público mediante estimaciones y censos manuales que rara vez se actualizaban con el rigor necesario. Los municipios pagaban las facturas sin cuestionar los detalles técnicos, pero la reciente presión económica obligó a los alcaldes a revisar cada peso gastado.

Al auditar físicamente los postes de luz, descubrieron la trampa: pagaban por lámparas fundidas o tecnología LED moderna que la CFE seguía cobrando como focos incandescentes antiguos . Existen casos similares en el pasado donde grandes metrópolis denunciaron cobros indebidos, pero la pesada burocracia frenaba cualquier intento de reembolso.

Hoy, el precedente establecido en Tamaulipas empodera a otros municipios para exigir justicia tarifaria, demostrando que el "censo de carga" debe reflejar el inventario real para evitar recibos inflados automáticamente.

JM