INAPAM: El beneficio poco conocido de tu tarjeta para comprar zapatos Flexi en abril

Con el firme objetivo de garantizar que las personas adultas mayores puedan acceder a calzado de calidad sin realizar un gasto elevado, la popular marca mexicana de zapatos Flexi ha reafirmado su alianza estratégica. Durante este mes de abril, la compañía se une al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para ofrecer un beneficio directo a la economía de este sector de la población.

El INAPAM es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, el cual fue creado específicamente para fortalecer las medidas y políticas públicas en todo el país.

Su misión principal es proteger a las personas de la tercera edad y garantizar que puedan llevar una vida digna, activa y con mejores oportunidades de desarrollo personal. Para lograr este propósito, el instituto otorga la conocida tarjeta INAPAM, un documento oficial de gran valor para sus beneficiarios en toda la República Mexicana.

Esta credencial permite acceder a una amplia red de programas sociales, actividades educativas, beneficios especiales y descuentos en distintos establecimientos comerciales a nivel nacional.

La tarjeta también incluye tarifas preferenciales en diversos negocios y servicios, los cuales están pensados para cubrir necesidades básicas diarias de los adultos mayores.

Entre estas necesidades destacan rubros fundamentales como el transporte, la alimentación, la vestimenta, la salud, las actividades recreativas y otros servicios esenciales para el hogar.

¿Cuál es el descuento de Flexi con INAPAM en abril?

De acuerdo con la información oficial compartida por el instituto, las personas que acudan a las sucursales seleccionadas de Flexi podrán disfrutar de una rebaja exclusiva.

Al presentar su credencial INAPAM vigente en la línea de cajas, los adultos mayores podrán obtener hasta un 10% de descuento en la compra de su calzado.

Esta iniciativa resulta especialmente útil durante el mes de abril, una temporada donde el cambio de clima invita a buscar opciones de zapatos más cómodos, seguros y frescos.

Para hacer válida esta promoción y evitar contratiempos al momento de pagar, es fundamental cumplir con ciertos lineamientos establecidos por la marca y el instituto gubernamental.

A continuación, te presentamos los puntos clave que debes considerar para aprovechar este beneficio sin complicaciones:

Credencial en óptimas condiciones: La tarjeta deberá presentarse en buen estado físico, sin tachaduras, alteraciones y con los datos personales totalmente legibles.

Uso estrictamente personal: El descuento únicamente aplica para las compras que sean realizadas de manera directa por el titular de la credencial oficial.

Restricciones de promociones: Este beneficio del 10% no es acumulable con otras promociones, rebajas de temporada o descuentos vigentes dentro de la tienda.

Verificación de sucursales: Es indispensable confirmar que la tienda elegida participe en el programa antes de realizar la selección y prueba del calzado.

Requisitos y sucursales participantes para aprovechar la promoción

Es muy importante tomar en cuenta que no todas las sucursales de la marca participan en esta iniciativa de descuentos para adultos mayores.

Por este motivo, se recomienda consultar previamente con el personal de la tienda al momento de ingresar al establecimiento comercial para evitar confusiones.

Otra opción más segura y rápida es verificar la sucursal participante más cercana a tu domicilio a través del directorio oficial del Gobierno Federal.

Puedes consultar el listado completo y actualizado ingresando al siguiente enlace oficial en la sección de Vestido y Hogar: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048802/Vestido_y_Hogar_2026.pdf

Bajo este contexto, la reconocida marca zapatera se suma formalmente al Directorio de Beneficios INAPAM 2026, ampliando las opciones de vestimenta para los beneficiarios.

Esto permite que cualquier persona de la tercera edad que cuente con esta credencial oficial pueda acceder a un descuento especial en sus tiendas participantes durante todo abril.

Más allá del calzado: Otros beneficios de la credencial INAPAM

Además del atractivo descuento en las tiendas de zapatos, la credencial oficial también ofrece una extensa lista de beneficios en diferentes áreas prioritarias para la población.

En el rubro de la salud, los adultos mayores pueden encontrar descuentos significativos en farmacias de cadena nacional como Farmacias del Ahorro y Walmart. Asimismo, existen promociones especiales en laboratorios clínicos, ópticas y diversos servicios médicos especializados a lo largo y ancho del territorio nacional.

Para el transporte, la tarjeta otorga tarifas preferenciales en líneas de autobuses foráneos de gran demanda y prestigio , tales como ADO y ETN. Además, brinda acceso completamente gratuito a sistemas de transporte público masivo como el Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero en la Ciudad de México.

En cuanto a la alimentación, los beneficiarios disfrutan de rebajas y promociones exclusivas en restaurantes, tiendas de abarrotes y algunas cadenas de supermercados reconocidas.

Para los servicios y predial, se aplican descuentos en el pago de servicios básicos como el agua potable y en el impuesto predial en distintos municipios del país.

En el ámbito de educación y cultura, s e otorgan entradas gratuitas o con precios reducidos en museos, teatros, exposiciones y diversos eventos culturales de gran relevancia.

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Finalmente, en la categoría de vestido y hogar, se suman beneficios y descuentos en tiendas de ropa, artículos para el hogar y productos de limpieza de uso diario.

De esta manera, la tarjeta continúa consolidándose como una herramienta clave y fundamental para apoyar la economía diaria de las personas adultas mayores en México.

Al facilitar el acceso a productos y servicios con precios preferenciales, este programa social contribuye directamente a mejorar su calidad de vida y bienestar integral.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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