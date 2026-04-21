INAPAM: El descuento en Sam's Club que debes aprovechar este abril

En pleno mes de abril, las buenas noticias para la economía de los adultos mayores llegan a los pasillos de uno de los clubes de precios más populares . La cadena de tiendas de venta al mayoreo Sam’s Club ha formalizado una alianza estratégica con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

El objetivo principal es facilitar el acceso a productos de primera necesidad, enfocándose especialmente en el área de la salud y los medicamentos.

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Para quienes se encuentran bajo un tratamiento médico constante, surtir la receta puede representar un gasto fuerte durante este mes de abril. Por ello, esta iniciativa representa un alivio directo al bolsillo de las familias mexicanas que buscan optimizar su presupuesto.

¿De qué trata el beneficio del INAPAM en Sam’s Club?

El anuncio oficial confirma que Sam’s Club ofrecerá un 5% de descuento en los medicamentos disponibles dentro de sus farmacias.

Este beneficio se ha lanzado por tiempo indefinido, lo que significa que los adultos mayores podrán aprovecharlo durante todo abril y los meses siguientes.

¿Quiénes pueden acceder? Cualquier persona de la tercera edad que cuente con su tarjeta INAPAM, el documento oficial expedido por este organismo público.

Recuerda que esta credencial se puede tramitar de forma gratuita en cualquier parte del país una vez que se cumplen los 60 años de edad.

Además de esta tienda de mayoreo, el plástico permite acceder a tarifas preferenciales en transporte, alimentación, vestido y actividades recreativas.

Paso a paso: ¿Cómo validar tu descuento en la farmacia?

Hacer válido este apoyo económico es un proceso rápido y sencillo, pero requiere seguir ciertas indicaciones al momento de pagar.

Acude a la farmacia: Dirígete directamente al mostrador de farmacia dentro de tu sucursal de Sam’s Club más cercana. Presenta tu plástico: Muestra tu credencial INAPAM en físico antes de que el cajero comience a escanear tus productos o realizar el cobro. Verifica el estado: Asegúrate de que tu tarjeta esté en buen estado, sin roturas y con todos tus datos personales completamente legibles. Consulta restricciones: Pregunta al colaborador si el descuento aplica en tu medicamento, ya que no es acumulable con otras promociones vigentes.

Es importante destacar que la rebaja podría no estar disponible en todas las sucursales del país o podría suspenderse durante días festivos.

Por esta razón, la recomendación de los expertos es siempre consultar previamente con el personal de la tienda para confirmar la vigencia del día.

Otras farmacias y supermercados con rebajas para adultos mayores con INAPAM

Si bien la noticia de Sam’s Club es el gran atractivo de este mes de abril, no es el único establecimiento que apoya a la tercera edad.

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Existen otras cadenas comerciales de gran renombre que también ofrecen porcentajes de ahorro al presentar la misma credencial oficial.

Entre las opciones más destacadas para surtir tu receta médica se encuentran:

Farmacias Similares: Ofrece un atractivo 10% de descuento en sus mostradores.

Farmacias San Pablo: Brinda entre un 5% y un 7% de rebaja en tus compras.

Walmart: Aplica un descuento del 5% al 7% exclusivamente en productos farmacéuticos.

Bodega Aurrera: También otorga entre un 5% y un 7% de ahorro en su departamento de farmacia.

Es vital recordar que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a ctualiza constantemente su directorio de beneficios. Por lo tanto, los convenios con empresas privadas pueden modificarse, ampliarse o incluir nuevas restricciones según la temporada del año.

Durante este mes de abril, te sugerimos hacer un inventario de los medicamentos que necesitas y comparar los precios finales aplicando estos descuentos.

Aprovechar estos beneficios en conjunto contribuye significativamente a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores. Reducir el gasto en salud permite destinar esos recursos a otros rubros esenciales, como la alimentación o el esparcimiento.

Si deseas conocer el catálogo completo de establecimientos participantes, puedes consultar el Directorio de Beneficios en el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam

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Mantenerse informado sobre estas promociones es la mejor estrategia para cuidar tus finanzas personales durante este mes de abril y el resto del año.

La clave del ahorro inteligente radica en conocer todas tus opciones y exigir los beneficios que por ley y convenio te corresponden.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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