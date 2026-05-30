INAPAM confirma que pagará dinero extra a los adultos mayores que cumplan estos requisitos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirma que un sector específico de beneficiarios recibirá un dinero extra directamente en sus cuentas bancarias este 30 de mayo.

Contrario a lo que muchos usuarios difunden en redes sociales, no se trata de un nuevo bono gubernamental ni de un programa de asistencia social duplicado. Este movimiento financiero corresponde al cumplimiento estricto de los derechos laborales consagrados en la legislación mexicana.

Las empresas en México agotan las últimas horas de su plazo fiscal. Por ello, los adultos mayores que forman parte de la fuerza laboral activa del país verán reflejado este ingreso extraordinario antes de que termine el día. El dinero llegará por la misma vía en la que reciben su nómina quincenal o mensual, lo que garantiza la inmediatez del depósito.

¿Quiénes cobran extra a final de mayo 2026 y cuáles son los requisitos obligatorios?

Para acceder a este depósito en efectivo, los ciudadanos deben cumplir condiciones específicas que la normativa laboral mexicana vigila con rigor. La tarjeta del INAPAM funciona como el identificador del grupo de edad, pero el acceso al recurso depende completamente del estatus laboral del beneficiario.

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En primer lugar, el adulto mayor debe mantener una relación laboral formal y subordinada con un patrón. El INAPAM promueve esta inclusión mediante su programa de Vinculación Productiva, el cual reinserta a personas de la tercera edad en puestos operativos y administrativos con todas las de la ley.

En segundo lugar, la Ley Federal del Trabajo dicta que el empleado debió laborar al menos 60 días durante el año fiscal anterior para generar el derecho. Si la persona se pensionó recientemente o ingresó a trabajar apenas este año, la empresa no le depositará este monto extra.

Las autoridades fiscales recuerdan que las cuentas bancarias de los trabajadores deben permanecer activas para que el sistema financiero procese la transferencia sin contratiempos.

El truco oculto tras las fechas del calendario fiscal

Los empleadores enfrentan diferentes fechas límite según su constitución legal, un detalle técnico que confunde a miles de contribuyentes cada año. Este 30 de mayo representa el día final para las personas morales, es decir, corporativos, fábricas y empresas formalmente constituidas. Ellas concentran la mayor cantidad de adultos mayores bajo el esquema de Vinculación Productiva del INAPAM.

Por otra parte, las personas físicas con actividad empresarial (patrones individuales o pequeños comercios registrados de forma independiente) gozan de un margen de tiempo más amplio.

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Si el adulto mayor presta sus servicios para este tipo de patrón, el depósito de su dinero extra ocurrirá durante el próximo mes de junio. Esta distinción legal evita que los trabajadores exijan el pago antes de tiempo a los pequeños comercios.

Lo que nadie dice sobre el papel del INAPAM en este proceso

El INAPAM cumple una función estrictamente informativa y de vinculación en este escenario, una aclaración que el mismo instituto realiza para frenar las oleadas de desinformación que saturan los módulos de atención. El instituto no administra fondos para nóminas ni realiza transferencias bancarias directas por concepto de trabajo.

La responsabilidad total del cálculo, determinación y dispersión de los montos recae sobre el patrón o la empresa contratante.

El monto final que recibe cada adulto mayor varía según los días trabajados en el año y el nivel salarial percibido, por lo que no existe una cantidad fija para todos los beneficiarios.

El INAPAM reitera que la posesión de la credencial de descuentos no otorga el derecho a este depósito si el titular es jubilado o desempleado.

¿Qué pasa si soy jubilado y tengo tarjeta INAPAM, me toca el depósito de dinero extra?

No. Las personas jubiladas o pensionadas que no trabajan actualmente bajo un esquema formal no reciben este depósito. El dinero extra corresponde exclusivamente a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) para empleados activos.

¿Cuánto dinero extra deben pagarle a un adulto mayor este 30 de mayo?

El monto no es fijo. El cálculo individual depende directamente de los días que el adulto mayor trabajó durante el año anterior y del salario diario que percibe en su empresa actual.

JM

