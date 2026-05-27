Con la llegada del Día del Padre 2026, miles de familias mexicanas ya buscan el regalo ideal sin afectar demasiado el bolsillo. Lo que pocos saben es que la credencial del INAPAM puede convertirse en una aliada clave para conseguir descuentos en vuelos, ropa, libros y hasta calzado para consentir a papá.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en 2026?

Después de los festejos por el Día de las Madres durante mayo, junio llega con una nueva fecha importante para las familias mexicanas: el Día del Padre. Esta celebración se realiza cada año el tercer domingo de junio, por lo que en 2026 se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

Aunque actualmente es una tradición muy arraigada, el origen de esta conmemoración se remonta a 1910, cuando Louise Smart Dood impulsó la idea de reconocer la importancia de la figura paterna dentro de la sociedad. Décadas más tarde, en 1972, la fecha quedó oficialmente establecida.

En México, el festejo suele incluir reuniones familiares, festivales escolares, comidas especiales y regalos para los papás, abuelos o figuras paternas. Sin embargo, también representa un gasto adicional para muchas familias.

Credencial INAPAM: la opción para ahorrar en regalos y salidas

Ante el incremento de gastos que suele traer esta fecha, la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puede ser una herramienta útil para obtener descuentos y organizar un festejo más accesible.

La credencial está dirigida a personas mayores de 60 años y ofrece beneficios en distintos establecimientos y servicios dentro del país. Para este Día del Padre 2026, quienes ya cuentan con la tarjeta pueden aprovechar promociones en tiendas, librerías, aerolíneas y otros negocios participantes.

Estos son algunos descuentos disponibles con la tarjeta INAPAM

Suburbia: ofrece un 5% de descuento al presentar la credencial antes de pagar en caja.

Aeroméxico: brinda un 15% de descuento en vuelos para personas mexicanas mayores de 60 años con credencial vigente.

Flexi: maneja descuentos del 10% en tiendas participantes.

Porrúa: aplica un 10% de descuento en compra de libros al menudeo.

Algunas ópticas participantes ofrecen descuentos de entre 5% y 10%.

CANVA

Las autoridades recomiendan revisar previamente el directorio oficial de establecimientos participantes para verificar sucursales y condiciones aplicables.

¿Qué regalar el Día del Padre?

Aunque cada familia celebra de manera distinta, los descuentos del INAPAM permiten encontrar opciones más accesibles para consentir a papá sin gastar de más.

Ropa o accesorios en tiendas departamentales

Zapatos cómodos o formales

Libros para papás aficionados a la lectura

Viajes o vuelos nacionales

Lentes o revisiones visuales

Salidas familiares con promociones especiales

Además del regalo material, muchas personas optan por realizar convivencias, comidas caseras o actividades familiares para celebrar la fecha.

Requisitos para tramitar la credencial INAPAM

Quienes ya cumplieron 60 años y todavía no tienen su tarjeta del INAPAM, pueden realizar el trámite en módulos autorizados. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Documentos necesarios para obtener la credencial es necesario presentar:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o color

También se solicita información de una persona de contacto en caso de emergencia, incluyendo:

CURP

Número telefónico

¿Por qué el INAPAM cobra relevancia antes del Día del Padre?

Cada año, el costo de regalos y celebraciones suele aumentar durante fechas especiales como el Día del Padre o el Día de las Madres. Por ello, programas de apoyo como los descuentos del INAPAM toman relevancia entre familias que buscan opciones para ahorrar sin dejar pasar la celebración.

Además de beneficiar a personas adultas mayores, estas promociones permiten que hijos y familiares organicen obsequios o actividades especiales con un menor impacto económico.

Con el Día del Padre 2026 cada vez más cerca, la combinación entre creatividad y descuentos puede ser la clave para celebrar a papá sin comprometer demasiado el presupuesto familiar.

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BB