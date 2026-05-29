Miles de adultos mayores podrán ahorrar en viajes durante junio de 2026 gracias a los descuentos que varias líneas de autobuses mantienen para personas con credencial del INAPAM. El beneficio incluye rutas foráneas, transporte local y acceso gratuito a distintos sistemas públicos en México.

El programa impulsado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa siendo una de las herramientas de apoyo económico más utilizadas por personas mayores de 60 años, especialmente durante temporadas vacacionales, visitas familiares o traslados médicos.

¿Qué líneas de autobuses ofrecen descuento del 50%?

Para junio de 2026, cuatro importantes empresas de autotransporte confirmaron que mantendrán vigente el descuento del 50% para adultos mayores con credencial INAPAM.

Las líneas participantes son:

ADO

Primera Plus

Futura

Omnibus de México

Estas compañías aplican tarifas preferenciales tanto en compras realizadas directamente en taquillas como en plataformas digitales autorizadas. El beneficio está dirigido a personas de 60 años o más que presenten la credencial vigente del INAPAM al momento de adquirir el boleto.

ADO, Primera Plus y Futura mantienen rutas con descuento

ADO (Autobuses de Oriente) continuará ofreciendo el descuento en diversas rutas del sureste y centro del país, convirtiéndose en una de las opciones más utilizadas para viajes largos entre estados.

Por su parte, Primera Plus mantendrá el beneficio principalmente en terminales ubicadas en el centro y occidente de México. Mientras tanto, Futura conservará tarifas preferenciales tanto en ventas físicas como digitales dentro de su red nacional de rutas.

En el caso de Omnibus de México, la empresa confirmó que el descuento seguirá disponible al presentar obligatoriamente la credencial INAPAM vigente en los módulos de venta.

Los boletos con descuento tienen cupo limitado

Aunque el beneficio continúa activo, autoridades y empresas recuerdan que los espacios con tarifa preferencial suelen ser limitados por unidad. Generalmente, cada autobús dispone únicamente de entre dos y cuatro boletos con descuento para adultos mayores, por lo que se recomienda comprar con anticipación.

Esto resulta especialmente importante durante fines de semana, vacaciones o temporadas de alta demanda.

CANVA

Transporte gratuito en CDMX para adultos mayores

Además de los descuentos en viajes foráneos, distintos sistemas de transporte público en la Ciudad de México mantienen gratuidad total para adultos mayores que presenten credencial oficial.

El beneficio aplica en:

STC Metro

Metrobús

RTP

Trolebús

Cablebús

Mexibús

Mexicable

La medida busca facilitar la movilidad diaria de la población adulta mayor dentro de la capital y zonas conurbadas.

Estados con descuentos adicionales en transporte local

El Directorio de Beneficios INAPAM 2026 también señala que diversos estados y municipios mantienen convenios especiales para transporte urbano, suburbano y concesionado.

Por ejemplo:

En el Estado de México existen descuentos de hasta 40% en taxis afiliados y sistemas locales.

En Puebla, la Ruta Urbana 6 de Huejotzingo mantiene pasaje con descuento del 50%.

En Morelos, empresas como Rápidos Morelenses conservan tarifas preferenciales.

También hay convenios activos en Chiapas y Guerrero mediante rutas ejidales y transporte regional.

Estos apoyos permiten que adultos mayores puedan desplazarse a menor costo dentro de sus comunidades y municipios.

¿Cómo obtener el descuento INAPAM en autobuses?

Para acceder al beneficio, los usuarios deben:

Tener 60 años o más

Presentar credencial vigente del INAPAM

Comprar en taquillas oficiales o plataformas autorizadas

Solicitar el descuento antes de realizar el pago

En algunos casos, las líneas de autobuses pueden pedir identificación adicional para validar datos del usuario. También se recomienda consultar disponibilidad antes del viaje, ya que los boletos con descuento suelen agotarse rápidamente.

¿Por qué estos descuentos son importantes?

El costo del transporte representa uno de los gastos más frecuentes para muchos adultos mayores, especialmente cuando necesitan viajar por:

Consultas médicas

Visitas familiares

Trámites

Vacaciones

Mudanzas temporales

Por ello, los convenios entre el INAPAM y empresas de transporte buscan reducir el impacto económico y mejorar la movilidad de este sector de la población.

Tips rápidos para aprovechar los descuentos del INAPAM

Si planeas viajar durante junio de 2026, estas recomendaciones pueden ayudarte:

Compra boletos con anticipación

Lleva siempre tu credencial INAPAM física

Consulta disponibilidad antes de acudir a terminales

Verifica si el descuento aplica en línea

Pregunta por restricciones de horario o rutas

También es recomendable revisar directamente en las páginas oficiales de las empresas participantes para confirmar cambios en políticas o disponibilidad.

El INAPAM sigue ampliando beneficios para adultos mayores

Con descuentos en autobuses, acceso gratuito a transporte público y convenios estatales, el INAPAM continúa fortaleciendo apoyos dirigidos a la movilidad y economía de las personas adultas mayores en México.

Los beneficios disponibles durante junio de 2026 reflejan cómo la credencial del instituto sigue funcionando como una herramienta clave de ahorro para miles de familias que dependen del transporte público y foráneo para sus actividades diarias.

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