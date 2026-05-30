México enfrentará un panorama meteorológico contrastante durante los próximos días, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas en gran parte del país, mientras que la onda de calor continuará afectando a varias entidades con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé condiciones adversas al menos hasta el próximo 3 de junio.

Sur y sureste, bajo el mayor riesgo por lluvias

Para este fin de semana, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con la onda tropical número 3 y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe , provocará lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Además, se esperan precipitaciones muy fuertes en Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que otros estados del centro y norte del país registrarán chubascos y lluvias de diversa intensidad acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables.

Temporal de lluvias se extenderá a gran parte del país

A partir del lunes 1 de junio, el avance de una nueva onda tropical y la interacción de diversos sistemas atmosféricos favorecerán un temporal de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados se concentrarán en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros. También se prevén lluvias fuertes en estados del norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

Durante el martes y miércoles, las condiciones de inestabilidad continuarán con lluvias intensas en regiones del sur y sureste , así como precipitaciones significativas en entidades como Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua.

Persistirá la onda de calor

Pese a las lluvias, la onda de calor seguirá presente en gran parte del país. Estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Michoacán y Guerrero registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados, e incluso superiores a los 45 grados en algunas zonas de Sinaloa y Baja California durante la próxima semana.

El SMN también alertó sobre rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el norte del país y oleaje elevado en diversas zonas costeras , por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

SV