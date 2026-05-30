Profeco lanza campaña contra fraudes por Mundial 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Amazon, Meta y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) pusieron en marcha la campaña "¡Que no te metan gol!", con la que buscan alertar a la población sobre posibles fraudes digitales relacionados con la compra de boletos, paquetes turísticos y otros servicios asociados a la actividad futbolística de los próximos meses.

Según informaron las organizaciones en un comunicado conjunto, la iniciativa tiene como objetivo ofrecer herramientas e información a los consumidores para reconocer y evitar engaños durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 , evento que podría generar un incremento en la comercialización de entradas, hospedajes y servicios de viaje.

Como parte de la campaña, se difundirán mensajes preventivos en Facebook, Instagram y otras plataformas digitales. Entre las principales recomendaciones destacan verificar la autenticidad de las ofertas, desconfiar de precios excesivamente bajos, evitar transferencias o depósitos a personas desconocidas y mantener activas las notificaciones bancarias para detectar operaciones irregulares.

Profeco recordó que la venta oficial de boletos para los encuentros deportivos se realiza únicamente a través del sitio web autorizado por el organizador del torneo. La dependencia señaló que adquirir entradas en otros espacios digitales puede implicar riesgos para los consumidores , al no existir garantías sobre la validez de los boletos.

Respecto a los servicios turísticos, el organismo indicó que las agencias de viajes deben respetar los precios, términos y condiciones que anuncian al público. Asimismo, recomendó verificar que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo, con el fin de confirmar que operan conforme a la legislación vigente y cuentan con un domicilio para atender aclaraciones o reclamaciones.

"En Amazon, la seguridad de nuestros clientes es una prioridad. Estamos comprometidos con fomentar compras seguras y, por eso, nos sumamos a esta iniciativa junto con Meta, Profeco y Concanaco Servytur para brindar a los consumidores mexicanos la información que necesitan para comprar con confianza, especialmente en temporadas de alta actividad como la que se avecina", señaló Pedro Huerta, country manager de Amazon México.

Por su parte, Íñigo Fernández, director de Políticas Públicas de Meta en México, afirmó que la empresa busca reforzar las medidas de protección para los usuarios ante el incremento de la actividad digital asociada al evento deportivo.

"En Meta asumimos la responsabilidad de proteger a las personas en nuestras plataformas, sobre todo ante eventos de escala mundial como el que está por llegar. Se estima que entre junio y julio arribarán 5.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementará significativamente la actividad digital en torno a boletos, hospedaje y servicios turísticos. Con estas acciones, queremos ayudar a que visitantes y residentes disfruten de la mejor experiencia y no sean víctimas de fraude. Además, contamos con equipos dedicados a monitorear y actuar contra cuentas que busquen estafar o infringir nuestras políticas", declaró.

El presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, sostuvo que la prevención de fraudes digitales también tiene efectos sobre la actividad económica formal.

"En Concanaco Servytur México estamos convencidos de que prevenir fraudes digitales también es proteger la economía real. Cada boleto, reservación, paquete turístico o servicio contratado de manera segura permite que la derrama económica llegue al comercio formal, a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y negocios familiares de las comunidades anfitrionas. Por eso, hacemos un llamado a las y los consumidores a verificar los canales oficiales, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y privilegiar el consumo local. La gran fiesta del futbol debe vivirse con confianza, responsabilidad y beneficios para las familias empresarias de México", expresó.

Profeco también informó que habilitó un micrositio con recomendaciones para evitar estafas y orientación sobre los mecanismos de denuncia relacionados con este tipo de operaciones .

SV