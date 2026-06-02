IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE apuestan por nuevo y avanzado equipamiento médico en todo el país

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, y el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, dieron a conocer este martes desde " La Mañanera " de la Presidenta Claudia Sheinbaum que este 2026 se realizaron compras importantes de equipo médico avanzado para hospitales regionales de todo México . Conoce los detalles de las adquisiciones y sus destinos en las instituciones de salud públicas.

IMSS-Bienestar

Alejandro Svarch Pérez declaró que se invertirán 13 mil millones de pesos (MMDP) en equipamiento médico e innovación tecnológica para distintos hospitales generales de la institución . Informó que se plantean adquirir 32 mil equipos para la red pública, entre los que destacan:

8 aceleradores lineales.

11 equipos de resonancia magnética.

70 mastógrafos con inteligencia artificial (IA).

Más de 100 mastógrafos.

"Durante décadas, esta tecnología solo llegaba a los hospitales privados de las grandes ciudades, siguiendo una lógica de mercado, estamos invirtiendo esta lógica, la tecnología más avanzada va primero a donde más se necesita. Esto significa asegurar que las poblaciones que históricamente han estado excluidas sean las primeras en beneficiarse de este tipo de expansión tecnológica", expresó.

Los centros de salud que se verán beneficiados por la inversión

Desde Palacio Nacional, el director general del IMSS-Bienestar destacó que en el Hospital Mixto Jesús María, en Nayarit, se adquirió un tomógrafo con IA y telemedicina con una inversión de 22.5 millones de pesos que beneficia a 47 mil personas.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, en Tabasco, se llevó a cabo la primera cirugía de cierre de gastrosquisis por fetoscopia y también dan monitoreo a 15 mujeres embarazadas con fetos con alteraciones estructurales en otras entidades como Chiapas, Oaxaca e Hidalgo: "Estaremos operando hoy en la medicina fetal de alta especialidad; es pública y gratuita", dijo el funcionario.

En el Hospital General IMSS-Bienestar de Jiutepec, en Morelos, explicó que opera un quirófano inteligente, que integra la imagen médica, monitoreo, anestesia, video y documentación clínica, conectado en tiempo real con otras unidades y especialistas.

El Hospital General Dr. Agustín O'Horan, en Yucatán, cuenta con cirugía robótica, la misma que funciona en cinco hospitales del Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.

"Estamos trabajando este año con una meta de poder certificar a 68 cirujanas y cirujanos de bienestar en el manejo de la cirugía robótica durante el 2026. El robot opera con una precisión milimétrica, permitiendo procedimientos de mínima invasión más seguros con menor sangrado, menor complicación y una recuperación más rápida para nuestros pacientes", indicó el director del IMSS-Bienestar al destacar avances en el Hospital General Xoco, de la Ciudad de México.

Alejandro Svarch también explicó que la tecnología llegará al Primer Nivel de Atención; en 8 mil 400 centros de salud tendrán internet y contarán con expedientes clínicos digitales para que los profesionales de salud integren los historiales completos, resultados de laboratorio y que toda la información pueda ser digitalizada .

Adquieren equipamiento médico en unidades del ISSSTE e IMSS

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, informó que la institución médica adquirió cuatro salas de interpretación de mastografías con IA en el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos", en la Ciudad de México; en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco, Jalisco; Hospital Susula, en Yucatán; y en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila.

"En cada uno de estos cuartos azules se cuenta con seis estaciones de lectura. En conjunto, estos cuatro cuartos van a interpretar más de 400 mil mastografías al año. Estas lecturas se realizarán a distancia, concentrarán las imágenes enviadas desde 98 unidades ubicadas en todo el país este año, que pasarán a ser 180 unidades en el 2027", expresó.

El funcionario informó que próximamente se abrirá otro cuarto azul en la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado en la Ciudad de México, conocida como CLIDDA. Destacó que las mujeres pacientes no tendrán que llevar su placa hasta un lugar donde se interprete, sino que se va a enviar electrónicamente la información a alguno de los cuatro centros y desde esos cuatro centros se va a regresar al centro de salud donde se haya realizado el examen de mastografía.

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FF