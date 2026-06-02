Los loros se encuentran entre las aves más populares para quienes buscan una mascota inteligente, sociable y capaz de interactuar con las personas. Sin embargo, antes de adquirir uno, existe una pregunta fundamental que muchas personas pasan por alto: ¿es legal tener un loro en México?

La respuesta depende completamente de la especie.

Aunque muchas personas utilizan la palabra "loro" para referirse a diferentes aves, la legislación mexicana establece una diferencia muy clara entre los ejemplares nativos del país y aquellos que provienen de otras regiones del mundo.

Esta distinción es clave para determinar si una compra es legal o puede convertirse en un problema con las autoridades ambientales.

Los loros mexicanos están protegidos por la ley

En México, la legislación prohíbe la captura, comercialización y posesión como mascota de loros, pericos y guacamayas que forman parte de la fauna silvestre nacional.

Entre las especies protegidas se encuentran aves ampliamente conocidas como la guacamaya roja, el loro cabeza amarilla y diversos tipos de pericos que habitan en distintas regiones del territorio mexicano. La medida busca proteger a estas poblaciones, muchas de las cuales han sido afectadas durante años por el tráfico ilegal de fauna silvestre.

CANVA

Las autoridades ambientales han señalado que la extracción de aves de su hábitat natural representa una de las principales amenazas para la conservación de estas especies. Por esta razón, tampoco existen criaderos autorizados para vender legalmente ejemplares mexicanos como animales de compañía.

¿Qué loros sí pueden comprarse legalmente?

La situación es diferente cuando se trata de especies exóticas. Los llamados loros exóticos son aquellos que no pertenecen a la fauna silvestre mexicana y cuya comercialización puede realizarse bajo ciertas condiciones establecidas por la ley.

Ninfas. CANVA

Entre las especies que pueden mantenerse legalmente en el país se encuentran algunas ninfas, determinadas cacatúas y el popular loro gris africano. Sin embargo, el hecho de que una especie sea exótica no significa que cualquier ejemplar pueda comprarse libremente.

Loro gris africano. CANVA

Para que la adquisición sea legal, el ave debe haber nacido en cautiverio dentro de una instalación autorizada por la SEMARNAT y registrada como una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Este requisito permite garantizar la procedencia legal del animal y evitar que ejemplares capturados en la naturaleza ingresen al mercado.

Las consecuencias de tener un loro ilegal

Muchas personas heredan aves de familiares o las compran sin conocer su origen. El problema es que la legislación mexicana contempla sanciones importantes para quienes posean ejemplares protegidos de manera ilegal.

Las multas pueden superar los 600 mil pesos y, dependiendo de las circunstancias, también pueden existir penas de prisión que van de uno a nueve años. Las autoridades han reiterado que estas sanciones buscan combatir el tráfico ilegal de especies, una actividad que continúa afectando a numerosas poblaciones de aves en México.

Además, diversos reportes han señalado que una gran cantidad de ejemplares capturados en la naturaleza no sobreviven al transporte ni a las condiciones en las que son comercializados.

Por ello, las sanciones no solo alcanzan a quienes capturan o venden animales protegidos, sino también a quienes participan en la cadena de compra.

Los documentos que debes pedir antes de comprar un loro

Antes de adquirir cualquier ave, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente toda la documentación relacionada con su origen. El vendedor debe proporcionar comprobantes que acrediten la legalidad del ejemplar.

Entre los documentos más importantes se encuentran:

Factura o nota de compra.

Documentos de procedencia legal.

Constancias que acrediten que el ave proviene de una UMA autorizada.

Registros de identificación cuando correspondan.

Dependiendo de la especie, el loro también puede contar con un anillo cerrado de identificación o incluso un microchip. Estos mecanismos permiten rastrear la procedencia del animal y ayudan a diferenciar a las aves obtenidas legalmente de aquellas que podrían provenir del tráfico ilegal.

¿Qué hacer si detectas una venta sospechosa?

Aunque la comercialización ilegal de fauna silvestre está prohibida, todavía es posible encontrar anuncios en redes sociales, grupos de compraventa y mercados informales. Si una persona sospecha que se está ofreciendo una especie protegida, puede solicitar orientación o presentar una denuncia ante la PROFEPA, autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales en México.

También es posible consultar información oficial para verificar si una especie cuenta con protección especial o si puede mantenerse legalmente como mascota.

Puntos clave antes de comprar un loro

Si estás pensando en adquirir una de estas aves, considera las siguientes recomendaciones:

Verifica si la especie es nativa o exótica.

Solicita toda la documentación legal correspondiente.

Comprueba que el ejemplar provenga de una UMA autorizada.

Revisa la existencia de anillo de identificación o microchip.

Desconfía de ventas en mercados informales o redes sociales.

Consulta información oficial antes de realizar cualquier compra.

La protección de especies como la guacamaya roja, el loro cabeza amarilla y otros pericos mexicanos forma parte de los esfuerzos de conservación impulsados por instituciones como la SEMARNAT y la PROFEPA.

Por ello, antes de adquirir un loro, es fundamental verificar su origen y asegurarse de que cumple con todos los requisitos legales. Aunque existen especies exóticas que pueden mantenerse legalmente como mascotas, las aves nativas de México cuentan con una protección especial destinada a preservar la biodiversidad y combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Una revisión previa puede marcar la diferencia entre una compra responsable y una infracción que podría tener consecuencias económicas y legales muy serias.

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