Registro apoyo Bienestar: Quiénes se pueden inscribir hasta el 6 de junio

El proceso de registro para acceder al apoyo de la Pensión Bienestar dirigido a personas de entre 30 y 64 años continúa abierto durante junio, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los beneficiarios a acudir a los módulos correspondientes en las fechas asignadas según la inicial de su primer apellido.

Debido a la alta demanda que ha registrado este programa, el Gobierno Federal mantiene un calendario escalonado de atención con el objetivo de agilizar los trámites y evitar aglomeraciones en los Módulos del Bienestar instalados en distintas entidades del país.

¿Para quiénes está dirigido el registro de apoyo Bienestar?

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de 30 a 64 años que ya forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y que buscan obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. El registro permanecerá disponible durante todo junio de 2026.

De acuerdo con lo informado por las autoridades de salud, el proceso se realizará mediante dos calendarios mensuales organizados por la letra inicial del primer apellido de los solicitantes.

Para la primera semana de junio, del 1 al 6 de junio, podrán acudir a realizar el trámite las personas cuyos apellidos comiencen con las letras A y B el lunes; la letra C el martes; las letras D, E y F el miércoles; la letra G el jueves; mientras que quienes tengan apellidos que inicien con las letras H, I, J, K y L deberán presentarse el viernes. El sábado 6 de junio estará destinado a la atención de personas rezagadas que no pudieron acudir en la fecha correspondiente.

Las autoridades recordaron que este esquema se repetirá durante la primera y tercera semana de cada mes, mientras que en la segunda y cuarta semana se atenderá al resto de las letras del alfabeto bajo un calendario distinto.

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Asimismo, exhortaron a los beneficiarios a verificar previamente la ubicación de su módulo, acudir con la documentación requerida y respetar los días asignados para agilizar la atención y evitar largas filas.

El programa forma parte de las acciones impulsadas para ampliar el acceso a servicios de salud entre las personas con discapacidad que ya reciben apoyo de la Pensión Bienestar, permitiéndoles obtener la credencial que les dará acceso a los beneficios contemplados dentro del Servicio Universal de Salud.

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