La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un evento el pasado 31 mayo en el que celebró dos años del triunfo electoral en las urnas y emitió un breve informe de los resultados más destacados logrados durante su Administración; sin embargo, la Mandataria aprovechó su intervención para reavivar las acusaciones en contra del desarrollo de las pasadas gestiones al frente del Gobierno de México de Vicente Fox (2000 - 2006) y de Felipe Calderón (2006 - 2012) .

La Presidenta responsabilizó a los exmandatarios de haber permitido la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México y de haber impulsado la guerra contra el narco .

El mensaje de la Presidenta contra Fox y Calderón

Durante su mensaje de este domingo ante miles de simpatizantes congregados en el Monumento a la Revolución, la Mandataria sostuvo que el país vive una etapa distinta a la del periodo neoliberal, al asegurar que actualmente existe un gobierno cercano al pueblo, honesto y comprometido con la defensa de la soberanía nacional.

Al hablar de los gobiernos anteriores, Sheinbaum Pardo señaló: "no olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador ".

La Presidenta fue más allá al referirse a la elección presidencial de 2006. "Su obra cumbre: el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno", enfatizó la Mandataria.

La injerencia en los gobierno del pasado

Las acusaciones de la Presidenta estuvieron centradas en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón a partir de diciembre de 2006 . Según Sheinbaum, aquella estrategia no fue diseñada exclusivamente por autoridades mexicanas, sino que contó con una fuerte influencia de agencias estadounidenses .

"La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México", afirmó.

Aseguró que durante la administración calderonista las corporaciones de seguridad estadounidenses tuvieron amplias facultades para participar en operaciones dentro del territorio nacional.

"Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta; planeaban y operaban en territorio", sostuvo.

Recordó el operativo estadounidense "Rápido y Furioso", entre 2009 y 2011, mediante el cual miles de armas ingresaron ilegalmente a México para rastrear grupos criminales . Sheinbaum señaló que dicha operación terminó provocando pérdidas humanas en ambos países.

Sheinbaum reaviva polémica contra las administraciones de Fox y Calderón. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Con información de SUN.

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