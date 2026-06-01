Los siete internos que perdieron la vida tras una riña registrada en el centro penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, Sinaloa, fueron identificados.

De acuerdo con las autoridades, las personas privadas de su libertad que perdieron la vida fueron identificadas de manera inicial como Alejandro "N", de 21 años, Alfonso "N", José Antonio "N", de 48 años, José Luis "N", Jesús Alexis, de 26 años, Leonel Agustín "N", de 31 años, y Kevin Alexis, de 24 años. Tras la identificación preliminar, se notificó a sus familiares para que se presentaran al Servicio Médico Forense a confirmar sus nombres.

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¿Cómo ocurrió la riña en el centro penitenciario de Culiacán?

El día de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa informó de una riña en el Penal de Aguarato, la cual dejó como saldo siete internos muertos y un lesionado por heridas de arma blanca, quien fue atendido por personal médico del centro penitenciario.

De acuerdo con la información disponible, en la mañana del domingo en uno de los módulos se inició una discusión entre internos, la cual subió de tono y desencadenó una agresión, en la que salieron a relucir instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

Aseguran objetos prohibidos tras riña en penal

Tras los hechos violentos, una vez que se tomó control de la situación, personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios realizaron una inspección al interior del penal en busca de armas o instrumentos punzocortantes.

En este esculque sorpresivo se aseguraron siete teléfonos celulares, diez cargadores, siete puntas y cuatro cajas de navajas para afeitar.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional de una de las Bases de Operaciones fortificaron el exterior del reclusorio, para que custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva efectuaran esta revisión.

Las autoridades del reclusorio de Culiacán determinaron suspender las visitas familiares como medidas de seguridad.

Shinue Téllez López, secretario de Seguridad Pública del Estado, a través de un video que divulgó, dio a conocer los hechos e informó que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que abra una investigación.

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MB