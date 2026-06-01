Hoy arranca junio, el mes que marca el inicio del verano y la temporada de tormentas. Si alguna vez te preguntaste por qué tus abuelos temían a las lluvias del día 24, hoy te contamos sobre el Día de San Juan y te revelamos si es realmente el más lluvioso del año.

El origen de la creencia popular en México

Con la llegada del sexto mes del año, las conversaciones sobre el clima cambian drásticamente en México. El calor extremo y las intensas olas de calor comienzan a ceder espacio al clima más húmedo.

Es en este contexto de transición estacional que surge una de las preguntas más recurrentes entre la población: ¿por qué se dice que el 24 de junio llueve más que cualquier otro día del calendario?

La respuesta tiene raíces muy profundas en la tradición de la Iglesia Católica. Durante esta fecha específica, los feligreses celebran la festividad de San Juan Bautista.

A esta importante figura religiosa se le relaciona históricamente con el elemento del agua, principalmente debido al relato bíblico del bautismo de Jesús en el río Jordán. Por ello, la cultura popular ha asociado su día con la abundancia de precipitaciones.

En diversas comunidades del país, especialmente en zonas rurales y agrícolas, los habitantes mantienen la firme creencia de que la cantidad de agua que caiga en esta fecha será un presagio exacto.

Si llueve de manera abundante durante esa jornada, se augura un temporal excelente para las cosechas del año. Si, por el contrario, el día transcurre seco, la preocupación por la sequía se apodera de los trabajadores del campo.

La explicación científica detrás del mito meteorológico

Sin embargo, más allá de la fe, las costumbres y las leyendas, existe una explicación meteorológica muy clara. El fenómeno de las lluvias torrenciales no es un milagro aislado, sino una coincidencia estacional perfectamente documentada.

El solsticio de verano ocurre generalmente entre el 20 y el 21 de junio de cada año. Este evento astronómico marca el cambio oficial de estación en el hemisferio norte, trayendo consigo días más largos y un cambio en los patrones de viento.

Apenas unos tres días después del solsticio, llega el famoso 24 de junio. Para este momento, las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional ya han cambiado drásticamente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que, para la última semana de junio, la temporada de huracanes y ciclones tropicales ya se encuentra plenamente activa.

La constante entrada de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México genera las condiciones perfectas para el desarrollo de tormentas intensas.

Por lo tanto, la ciencia aclara que no es que el santo provoque la lluvia por intervención divina, sino que su festividad coincide exactamente con el pico inicial y más agresivo del temporal de lluvias en el país.

Rituales de renovación y costumbres del 24 de junio

Además de la enorme expectativa por las tormentas y el monitoreo constante del clima, el Día de San Juan está rodeado de curiosos rituales de renovación personal.

Las personas aprovechan la energía simbólica de esta fecha, considerada por muchos como un momento ideal de purificación gracias a las lluvias intensas.

Uno de los mitos más populares en la actualidad es el relacionado con el cuidado personal, específicamente con la belleza capilar.

Se dice que cortarse el cabello durante este día lluvioso garantiza que los folículos se renueven y el pelo crecerá mucho más fuerte, sano y abundante durante el resto del año.

Aunque esto forma parte exclusiva del saber popular y no tiene ninguna comprobación científica, los salones de belleza suelen notar un incremento en sus visitas durante esta semana; también vale la pena mencionar que hay personas que lo hacen desde casa.

¿Qué esperar del clima hoy y el resto del mes?

Este 1 de junio marca el inicio de la temporada en la que debemos comenzar a tomar previsiones. Tras algunas manifestaciones anticipadas en días recientes, las lluvias empiezan a instalarse como un fenómeno recurrente en buena parte del país. En Guadalajara, una tormenta registrada ayer sirvió como señal de que el verano ya ha comenzado a hacerse presente.

Las autoridades advierten que las precipitaciones pueden venir acompañadas de fuertes ráfagas de viento, descargas eléctricas continuas y posible caída de granizo en zonas urbanas.

Es importante recordar que la población no debe bajar la guardia en ningún momento. La transición de la cálida primavera al húmedo verano siempre trae consigo fenómenos meteorológicos severos que requieren nuestra atención.

En resumen, el famoso mito del 24 de junio tiene una base real y tangible sustentada en la climatología moderna. La tradición ancestral y la ciencia meteorológica se dan la mano de forma curiosa en esta fecha.

Así que, ya sea por devoción a la figura de San Juan Bautista o por el simple y natural avance del solsticio de verano, lo mejor es tener el paraguas siempre a la mano.

La naturaleza tiene sus propios ciclos inalterables, y la llegada de junio nos recuerda cada año el inmenso poder y la necesidad vital que tiene el agua para la supervivencia de nuestro entorno.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF