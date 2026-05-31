A solo 12 días del inicio del Mundial de Futbol 2026, en el que Jalisco, Monterrey y Ciudad de México serán tres de las sedes de la justa deportiva, y luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara formalmente una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional debido al incremento de contagios de ébola en África Central, México ha descartado imponer restricciones de viaje a las personas provenientes de esa región.

El secretario de Salud de la Federación, David Kershenobich, explicó que lo anterior se debe a que el país y las sedes mundialistas se han preparado a través de filtros sanitarios en aeropuertos internacionales, así como la revisión de antecedentes de viaje y posibles factores de riesgo.

“Estamos reforzando los mecanismos de detección oportuna, incluyendo la revisión de itinerarios y antecedentes de exposición”, indicó Kershenobich esta misma semana.

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El funcionario aseguró que el país cuenta con la capacidad institucional y los protocolos necesarios para responder ante cualquier eventualidad: “México está preparado. No hay casos en el país y contamos con las herramientas para proteger la salud de la población. El brote se mantiene focalizado en esa región; en México no se han registrado casos y el riesgo para nuestro país es muy bajo”, dijo.

Según el periodo de incubación del virus, la recomendación es que quienes hayan tenido contacto con alguna persona que haya dado positivo a ébola permanezcan en aislamiento durante 21 días. Por ello, si una persona tuvo contacto con un caso positivo, se le pide reconsiderar viajar a México si su itinerario se encuentra dentro de ese periodo, hasta que haya concluido el aislamiento y se confirme la ausencia de síntomas o se descarte la enfermedad.

México pide a sus ciudadanos reconsiderar viajes a la región afectada por el virus

Por otro lado, David Kershenobich sí recomendó a las personas que planean viajar a las zonas afectadas, como República Democrática del Congo y Uganda, con vigilancia en Sudán del Sur, reprogramar sus desplazamientos a aquella región.

“La prevención es fundamental; por ello, recomendamos reprogramar viajes a las regiones afectadas hasta que la emergencia sanitaria haya concluido”, dijo el secretario de Salud de la Federación.

Aunque no existe alguna restricción de viaje, considerando que precisamente la República Democrática del Congo (RDC) disputará uno de los partidos de la justa mundialista en el Estadio Guadalajara, en Jalisco, la Secretaría de Salud federal externó una recomendación a las y los viajeros, no solo de aquel país, sino de la región, para que eviten viajar a México si es que tuvieron algún contacto con alguna persona que hubiera dado positivo a ébola.

A partir de la publicación del Aviso de Restricción de Viaje UIES-APV-ÉBOLA-03-2026, el Gobierno de México señaló que, debido a un brote activo de la enfermedad por virus del ébola, específicamente de la cepa Bundibugyo, en regiones de África se insta a la población a evitar traslados no esenciales hacia la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur para prevenir contagios de esta enfermedad.

La Secretaría de Salud federal externó una recomendación para que eviten viajar a México si es que tuvieron algún contacto con alguna persona que hubiera dado positivo a ébola. ESPECIAL/Canva

"El riesgo individual depende de haber viajado, permanecido o transitado durante los últimos 21 días por zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas, cadáveres, animales silvestres o materiales contaminados", señaló el aviso preventivo emitido el 28 de mayo.

A quienes inevitablemente deban viajar a los tres países señalados, se les exhorta a mantenerse bajo vigilancia. "Si en los 21 días posteriores a su regreso presenta: fiebre, debilidad intensa, dolor de cabeza, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal, erupción cutánea y/o sangrado inexplicable; no se automedique, inicie el aislamiento y comuníquese de inmediato con las autoridades sanitarias locales vía telefónica e informe sobre su antecedente de viaje".

Viva Aerobús establece su propio bloqueo de viaje

Pese a lo anterior, Viva Aerobús ya ha emitido una restricción propia de la empresa y aerolínea. El mismo 28 de mayo, en un mensaje compartido a través de redes sociales, señaló "restricciones temporales de ingreso para viajeros internacionales que recientemente hayan estado en países africanos afectados por el brote del ébola".

La restricción aplica para pasajeros internacionales que durante los últimos 21 días hayan viajado a Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur, y que además no cuenten con pasaporte mexicano ni residencia vigente en el país.

La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días y, por ahora, es exclusiva de Viva Aerobús.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido algún posicionamiento adicional respecto de esta restricción particular de esta aerolínea.

Jalisco, sin restricciones de entrada a la entidad por ébola

El Estadio Guadalajara será sede del partido de futbol que se disputará entre República Democrática del Congo y Colombia el próximo 23 de junio a las 18:00 horas, en el marco de la realización del Mundial de Futbol 2026. Y ante ello, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmó que no existe alguna restricción de viaje al estado, como tampoco la hay para otros estados del país.

Por el contrario, afirmó que, además de los filtros sanitarios que se estarán aplicando en las terminales aeroportuarias, en el Estado ya hay hospitales que estarán preparados para atender posibles casos sospechosos de ébola, y adelantó que el Consejo Estatal de Salud estará revisando nuevamente los protocolos de actuación y aislamiento para este tipo de enfermedades.

“Están preparados Hospitales Civiles de Guadalajara, está preparado Hospital General de Occidente, está preparado Centro Médico Nacional de Occidente. De hecho, vamos a tener el Consejo Estatal de Salud que preside precisamente la Secretaría de Salud, en donde vamos a repasar todos estos protocolos, en donde vamos a definir perfectamente las características que deben tener estos espacios. Consideramos que no los vamos a requerir, pero necesitamos estar preparados ante una eventualidad”, aseguró.

Aunque Jalisco tuvo la visita de viajantes provenientes de República del Congo, dado que disputaron uno de los partidos de la fase de repechaje en el Estadio Guadalajara el pasado 31 de marzo, al disputarse frente a la Selección de Jamaica, se han descartado contagios en la entidad.

Por otra parte, el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, ya había referido que cualquier restricción que se pueda llegar a presentar respecto del ingreso a México (y con ello, a Jalisco) de visitantes provenientes de la región en riesgo será definida únicamente por la Federación, de la misma forma en que se estarán atendiendo los lineamientos que pueda llegar a establecer en este sentido ante variaciones en la situación de la enfermedad.

El secretario de Salud agregó que desde el ámbito federal se ha mantenido coordinación permanente con distintas entidades del país, particularmente aquellas que serán sedes mundialistas, para establecer mecanismos de aislamiento, traslado y manejo de pacientes sospechosos.

La OMS declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional debido al incremento de contagios de ébola en África Central. EFE/EPA/J. Munyerenkana

“Desde el ámbito federal tenemos mucha colaboración. Ya hace cinco días tuvimos una reunión con el secretario Kershenobich, los secretarios de Jalisco, la secretaria de Nuevo León, del Estado de México y de Ciudad de México, precisamente para repasar estos protocolos, particularmente en las sedes mundialistas. Entonces tenemos perfectamente previsto cómo, en caso de tener un paciente sospechoso, haríamos el aislamiento, haríamos un traslado y haríamos el manejo del paciente”, afirmó Pérez Gómez.

Por último, Pérez Gómez destacó que, ante enfermedades de este tipo, regularmente se busca concentrar la atención de pacientes sospechosos o confirmados en una sola unidad hospitalaria especializada, con el objetivo de mantener protocolos específicos de aislamiento, traslado y manejo médico bajo una misma coordinación. Sin embargo, aclaró que hasta el momento todavía no existe una definición por parte de la Secretaría de Salud federal sobre cuál sería la sede encargada de atender este tipo de casos en el país.

“Cuando ocurre algo así, suele concentrarse el paciente o los pacientes en una sola unidad hospitalaria. Cabe la posibilidad de que esa unidad hospitalaria sea en Ciudad de México; no está todavía definido. Estamos discutiéndolo aún, pero va a depender de la evolución de las condiciones y de la decisión de la Secretaría de Salud (Federal)”, finalizó al respecto del tema.

¿Cómo se contagia el ébola?

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, esta es una infección viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, objetos o superficies contaminadas con fluidos corporales de personas infectadas. No existen vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos para la especie Bundibugyo; sin embargo, la atención médica temprana y de soporte puede mejorar el pronóstico.

¿Cuáles son los síntomas de alerta de la enfermedad y qué se recomienda hacer ante ellos?

El virus del ébola presenta un periodo de incubación de 2 a 21 días y sus manifestaciones clínicas se desarrollan típicamente en dos etapas consecutivas:

Fase Inicial (Síntomas Secos)

Fiebre elevada y de inicio abrupto

Cansancio extremo y debilidad generalizada

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares y articulares agudos

Dolor de garganta

Fase Avanzada (Síntomas Húmedos y Complicaciones)

Pérdida del apetito

Náuseas y vómito persistente

Dolor abdominal severo

Diarrea líquida abundante

Erupciones cutáneas

Ojos rojos (inyección conjuntival)

Disfunción renal y hepática

Manifestaciones hemorrágicas internas o externas (sangrado en encías, nariz o presencia de sangre en las evacuaciones)

Recomendaciones:

Ante la presencia de estos síntomas de alerta, las autoridades de salud disponen de recomendaciones específicas de actuación inmediata, diferenciadas según el antecedente migratorio de la persona:

Para las personas que se encuentran en tránsito internacional o que acaban de regresar de las regiones con transmisión activa en África Central, la recomendación clave consiste en buscar atención médica de inmediato y declarar el historial de viaje de manera explícita.

Si las manifestaciones clínicas comienzan durante el vuelo de retorno, el pasajero debe notificarlo a la tripulación antes del aterrizaje o al personal de Sanidad Internacional al desembarcar en los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.

Si los síntomas aparecen dentro de los 21 días posteriores al arribo, se debe acudir de forma urgente a una unidad hospitalaria, evitando el contacto estrecho con otras personas y notificando al personal médico la estancia reciente en las zonas afectadas.

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MB