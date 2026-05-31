México define su selección de clavados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La selección mexicana de clavados que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 quedó oficialmente definida tras la conclusión del Campeonato Nacional de Clavados, certamen que fungió como selectivo rumbo a la justa regional que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

La Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura confirmó la lista de los ocho atletas que tendrán la responsabilidad de defender los colores nacionales en una de las disciplinas donde México históricamente se ha consolidado como potencia continental.

El equipo estará encabezado por los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes vivirán su primera experiencia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ambos buscarán conquistar el único título que aún les falta dentro de un ciclo olímpico. Los dos clavadistas competirán en las pruebas individuales de trampolín de 1 y 3 metros, además de hacer equipo en las competencias sincronizadas.

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En la plataforma de 10 metros, la representación nacional recaerá en Randal Willars, uno de los referentes mexicanos con más éxito de la especialidad y quien aportará su experiencia internacional en busca de los máximos honores.

Por su parte, la rama femenil de trampolín estará integrada por Rut Páez y Zyanya Parra. Ambas atletas debutarán en la justa regional y participarán en las pruebas individuales de 1 y 3 metros, además de competir juntas en la modalidad sincronizada con el objetivo de subir al podio.

La selección mexicana de clavados para Santo Domingo 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Prueba trampolín

Juan Manuel Celaya Hernández

Osmar Olvera Ibarra

Rut Elisa Páez Manjarrez

Zyanya Yunuen Parra Martín

Prueba plataforma

Randal Willars Valdez

Emilio Treviño Laureano

Adriana Elizabeth Torres Martín

Alejandra Estudillo Torres

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MB