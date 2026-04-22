Miércoles, 22 de Abril 2026

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Desarticulan redes de huachicol que operaban en cuatro estados de México

El titular de la SSPC dio a conocer que se detuvo a 14 personas y un líder delictivo 

Por: Fabián Flores

Se realizaron operativos y cateos contra dos grupos dedicados al huachicol por parte del Gabinete de Seguridad, encabezados por la FGR. SUN / ARCHIVO

Se realizaron operativos y cateos contra dos grupos dedicados al huachicol por parte del Gabinete de Seguridad, encabezados por la FGR. SUN / ARCHIVO

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer el desmantelamiento de dos grupos criminales dedicados al huachicol (robo y distribución de hidrocarburos en México) que operaba en tres estados del país: Chihuahua, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Mediante operativos y cateos realizados en los estados mencionados, se capturó a un total de 15 personas, incluyendo a uno de los líderes de uno de los grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos.

 García Harfuch anuncia el desmantelamiento de redes dedicadas al huachicol en México. X / @OHarfuch
García Harfuch anuncia el desmantelamiento de redes dedicadas al huachicol en México. X / @OHarfuch

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Los operativos contra el huachicol

Estado de México e Hidalgo

García Harfuch detalló que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante acciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutó 20 cateos (10 en cada estado mencionado), con la detención de siete personas, entre ellas el líder del grupo, de quien no se reveló la identidad.

Esta red, según información oficial, operaba mediante la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado en pipas y tractocamiones, así como su almacenamiento y comercialización a través de empresas fachada y gaseras.

Este grupo criminal de nombre desconocido tenía una capacidad de extracción de hasta 1.5 millones de litros por semana. Tras los cateos se aseguraron:

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  • Más de 150 mil litros de Gas LP
  • 61 pipas
  • 55 autotanques
  • 20 tanques de almacenamiento
  • 11 tractocamiones
  • Vehículos
  • Armamento
  • Droga
  • Dinero en efectivo
  • Equipo tecnológico

Segunda red de huachicol desmantelada

En otra acción, llevada a cabo en los estados de Chihuahua, Edomex y CDMX, se realizaron 11 operativos con la detención de 7 personas más, integrantes de otro grupo delictivo vinculado al robo y distribución ilícita de combustible.

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